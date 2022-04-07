Головкин рассказал об обещании «суперчемпиону» и трилогии с «Канело»

Бой с Муратой пройдет 9 апреля в Японии. В случае победы GGG в сентябре в третий раз встретится с Альваресом. Первый их бой в 2017-м не выявил сильнейшего, а спустя год победу решением праздновал «Канело».
«Я пообещал Мурате и его команде, что он будет следующим соперником после моей обязательной защиты против Шеремета, и я выполнил это обещание. Этот бой откладывался, но я предпочитаю смотреть вперед и не могу дождаться своего возвращения на ринг», — приводит слова Головкина ESPN.
А вот что GGG думает о встрече с «Канело».
"Я думаю, что это самый большой бой, который возможен. Могут быть и другие, но боксерский бизнес мешает их проведению. Причина, по которой я думаю, что это большой бой, заключается в том, что мы уже дали фанатам два фантастических боя.
За ними наблюдало множество людей со всего мира. Фанаты знают, чего ожидать, и я думаю, они хотят увидеть больше того, что мы дали им в первые два раза. «Канело» — сильнейший боксер, с которым я встречался. Я думал, что выиграл первые два боя, поэтому победа в третьем будет для меня тем же самым. Для меня ничего не изменится", — отметил GGG.