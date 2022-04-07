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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин рассказал об обещании «суперчемпиону» и трилогии с «Канело»

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) высказался о бое с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО) и трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57−1−2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Бой с Муратой пройдет 9 апреля в Японии. В случае победы GGG в сентябре в третий раз встретится с Альваресом. Первый их бой в 2017-м не выявил сильнейшего, а спустя год победу решением праздновал «Канело».

«Я пообещал Мурате и его команде, что он будет следующим соперником после моей обязательной защиты против Шеремета, и я выполнил это обещание. Этот бой откладывался, но я предпочитаю смотреть вперед и не могу дождаться своего возвращения на ринг», — приводит слова Головкина ESPN.

А вот что GGG думает о встрече с «Канело».

"Я думаю, что это самый большой бой, который возможен. Могут быть и другие, но боксерский бизнес мешает их проведению. Причина, по которой я думаю, что это большой бой, заключается в том, что мы уже дали фанатам два фантастических боя.

За ними наблюдало множество людей со всего мира. Фанаты знают, чего ожидать, и я думаю, они хотят увидеть больше того, что мы дали им в первые два раза. «Канело» — сильнейший боксер, с которым я встречался. Я думал, что выиграл первые два боя, поэтому победа в третьем будет для меня тем же самым. Для меня ничего не изменится", — отметил GGG.

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