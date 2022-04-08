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18:05 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину предрекли интригующую битву за три титула

Британский журналист MMA Sport Бен Смит ожидает интригующее шоу в объединительном бою между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО) и обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16−2, 13 KO). В интервью корреспонденту Vesti.kz он похвалил японского оппонента GGG и назвал главный минус соперников.

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Источник: Reuters

Боксеры уже провели взвешивание и дуэль взглядов к поединку, который состоится 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония). Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана, а сам бой GGG — Мурата начнется в 19:00.

"На взвешивании создалось впечатление, словно Мурата выглядит свежее Головкина. Оба боксера не были активными в последнее время. Сложно представить, какими они выйдут на ринг. На самом деле я бы воздержался от прогнозов. Несомненно, Головкин обладает своими сильнейшими сторонами, но неизвестно, каким он будет в поединке.

Японский чемпион считает бой важнейшим в карьере. Он точно покажет свой максимум. Хватит ли этого для шоу — да, но для победы над GGG потребуется нечто большее. В любом случае это интригующая битва", — отметил Смит.

Ранее были объявлены судьи, которые будут обслуживать поединок за три титула. Отметим, что перед боем Головкин пообещал незабываемое зрелище, а Мурата поблагодарил всех за организацию события.

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