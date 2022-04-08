Головкину предрекли интригующую битву за три титула

Боксеры уже провели взвешивание и дуэль взглядов к поединку, который состоится 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония). Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана, а сам бой GGG — Мурата начнется в 19:00.

"На взвешивании создалось впечатление, словно Мурата выглядит свежее Головкина. Оба боксера не были активными в последнее время. Сложно представить, какими они выйдут на ринг. На самом деле я бы воздержался от прогнозов. Несомненно, Головкин обладает своими сильнейшими сторонами, но неизвестно, каким он будет в поединке.

Японский чемпион считает бой важнейшим в карьере. Он точно покажет свой максимум. Хватит ли этого для шоу — да, но для победы над GGG потребуется нечто большее. В любом случае это интригующая битва", — отметил Смит.