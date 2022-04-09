Легенда бокса дал прогноз на бой «Канело» перед трилогией с Головкиным

Их бой пройдет 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Это тяжелый бой. Все зависит от того, как он пройдет. Если на дистанции, то у Бивола будут отличные шансы на победу. Но если “Канело” подавит его, то Биволу будет трудно. “Канело” идет на великолепной серии. Это не моя работа — рассказывать людям, как его победить. У него замечательная серия», — сказал Джонс.