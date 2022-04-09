Легенда бокса дал прогноз на бой «Канело» перед трилогией с Головкиным
Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший дал прогноз на бой Сауля Альвареса (57−1−2, 39 КО) с Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО), сообщает Tofight.ru.
Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший дал прогноз на бой Сауля Альвареса (57−1−2, 39 КО) с Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО), сообщает Tofight.ru.
Их бой пройдет 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Это тяжелый бой. Все зависит от того, как он пройдет. Если на дистанции, то у Бивола будут отличные шансы на победу. Но если “Канело” подавит его, то Биволу будет трудно. “Канело” идет на великолепной серии. Это не моя работа — рассказывать людям, как его победить. У него замечательная серия», — сказал Джонс.
В случае победы над Биволом «Канело» сможет рассчитывать на трилогию с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Для этого казахстанцу необходимо сегодня, 9 апреля, выиграть у японца Риоты Мураты (16−2, 13 КО).
Головкин на предстоящий поединок выйдет в статусе чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, а Мурата является обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе. На кону будут стоять все три титула.