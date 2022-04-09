Головкин нокаутировал «суперчемпиона» в бою за три титула

Поединок прошел в Сайтаме и завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов. Японец оказался в нокдауне, а его угол выкинул полотенце.

Первая трехминутка прошла с небольшим преимуществом казахстанца, который прощупывал соперника. Во втором раунде уже Мурата занял центр ринга, а Головкин работал вторым номером.

В третьем раунде казахстанец сразу активно включился и провел несколько плотных ударов. Мурата пытался отвечать на атаки, но Головкин начал заставлять соперника промахиваться.

Четвертый раунд, скорее всего, остался за японцем, но казахстанец несколько раз попал в голову и по корпусу конкурента. В пятом раунде Головкин мог завершить бой досрочно, но Мурату спас гонг.

В шестом раунде после одной из атак казахстанца у японского чемпиона вылетела капа, а в следующей трехминутке Головкин упустил еще одну возможность завершить бой досрочно Несколько раз он прижимал конкурента к канатам, но добивать не стал.



В следующем бою Головкин может встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57−1−2, 39 КО). Поединок запланирован во втором среднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом.

Третье противостояние Головкина с «Канело» может пройти в сентябре. Как и казахстанцу, мексиканцу предстоит «промежуточный» поединок: в мае он встретится в полутяжелом весе с обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО).