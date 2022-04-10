Головкин ответил на вопрос о трилогии с «Канело» после победы нокаутом

После победы нокаутом над японцем Риотой Муратой (16−3, 13 КО) GGG спросили, что он думает насчет третьего боя с Альваресом на осень. «Думаю, для этого есть все возможности. Наш следующий поединок не исключен. До конца мая хочу знать ситуацию», — приводит его слова vRINGe.com.