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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин ответил на вопрос о трилогии с «Канело» после победы нокаутом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) высказался о трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57−1−2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

После победы нокаутом над японцем Риотой Муратой (16−3, 13 КО) GGG спросили, что он думает насчет третьего боя с Альваресом на осень. «Думаю, для этого есть все возможности. Наш следующий поединок не исключен. До конца мая хочу знать ситуацию», — приводит его слова vRINGe.com.

Трилогия намечена на сентябрь. Головкин и «Канело» встречались в 2017 и 2018 годах. Первый их бой завершился спорной ничьей, а во втором победу решением одержал мексиканец, который 7 мая проведет поединок с россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО).

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