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11 апреля, источник: Vesti.kz

Супертяж из Казахстана узнал новую дату боя после 11-й победы нокаутом

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (11−0, 11 КО) проведет следующий поединок в Великобритании, сообщает корреспондент Vesti.kz. Известны и сроки поединка.

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Источник: tribuna.media

Ранее стало известно, что Дычко может выступить в апреле в США и даже был назван конкурент, но бой перенесен. «Иван не будет драться на шоу 16 апреля. Дата переносится на май, скоро я ее объявлю, — поделился менеджер казахстанца Зия Алиев. — Скоро и промоутер его объявит, ведь это будет их шоу. Скорее всего, это будет в Англии. Шоу компании Probellum. Мы решили, что хорошо будет, если он выступит на их шоу. Скоро объявим и соперника: это будет боксер с именем».

Напомним, что Дычко подписал контракт с промоутером, который ранее сотрудничал с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем «Канело» Альваресом.

В декабрьском поединке Дычко досрочно в Нур-Султане выиграл бой у россиянина Александра Устинова.

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