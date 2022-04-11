Супертяж из Казахстана узнал новую дату боя после 11-й победы нокаутом

Ранее стало известно, что Дычко может выступить в апреле в США и даже был назван конкурент, но бой перенесен. «Иван не будет драться на шоу 16 апреля. Дата переносится на май, скоро я ее объявлю, — поделился менеджер казахстанца Зия Алиев. — Скоро и промоутер его объявит, ведь это будет их шоу. Скорее всего, это будет в Англии. Шоу компании Probellum. Мы решили, что хорошо будет, если он выступит на их шоу. Скоро объявим и соперника: это будет боксер с именем».