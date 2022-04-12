Мурата обратился к Головкину. Брат GGG отреагировал на признание японца
Экс-чемпион мира в среднем весе японец Риота Мурата (16−3, 13 КО) поблагодарил за поединок Геннадия Головкина (42−1−1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Экс-чемпион мира в среднем весе японец Риота Мурата (16−3, 13 КО) поблагодарил за поединок Геннадия Головкина (42−1−1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мурата в титульном бою с казахстанцем потерял пояс WBA Super, впервые в карьере проиграв досрочно.
Помимо пояса, который принадлежал японцу, Головкин защитил титулы от IBO и IBF. Мурата рассказал о своем состоянии после поединка, а казахстанцу «помогали» дети.
Одним из тех, кто отреагировал на трогательный пост японца, стал брат Геннадия Головкина — Максим.