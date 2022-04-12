«Канело» предрекли поражение перед трилогией с Головкиным

До сентябрьского поединка Головкин нокаутировал японца Риоту Мурату (16−3, 13 КО), а мексиканец в мае должен встретиться с Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО) из России.

"Будущее Головкина было определено еще до боя. Ему нужна была победа, чтобы устроить третий бой с Альваресом, на этот раз в качестве претендента на трон в суперсреднем весе. Головкин победил. Он в деле. Теперь мир бокса будет ждать, что произойдет, когда Альварес бросит вызов обладателю титула WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу. Альварес, которому предсказывают победу, теоретически может проиграть этот бой и по-прежнему защищать свои титулы в 168 фунтах. Как выглядела бы потеря, если бы она произошла, было бы чем заняться.