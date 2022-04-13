СМИ: Фьюри могут привлечь к ответственности за связь с наркомафией
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британского боксера Тайсона Фьюри могут привлечь к ответственности за связь с главой наркокартеля, сообщает The Times.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британского боксера Тайсона Фьюри могут привлечь к ответственности за связь с главой наркокартеля, сообщает The Times.
По информации источника, власти Великобритании рекомендовали ряду боксеров, включая Фьюри, порвать все связи с Дэниэлом Кинаханом — главой ирландской преступной группировки. В противном случае они попадут под уголовную ответственность как соучастники.
Все американские активы Кинахана на сумму около 5 млн долларов были заморожены, вознаграждение за информацию, которая может помочь в его поимке, также составляет 5 млн долларов.
Кинахан является основателем промоутерской компании MTK Global, контракт с которой имеет Фьюри. В марте президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил ему поддержку за вклад в спорт. Фьюри был замечен вместе с Кинаханом в феврале в Дубае.
Фьюри 33 года, он является чемпионом мира по версии WBC и не знает поражений на профессиональном ринге. Британец одержал 31 победу в карьере (22 — нокаутом), еще один бой завершился вничью.