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09:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Фьюри могут привлечь к ответственности за связь с наркомафией

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британского боксера Тайсона Фьюри могут привлечь к ответственности за связь с главой наркокартеля, сообщает The Times.

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Источник: Reuters

По информации источника, власти Великобритании рекомендовали ряду боксеров, включая Фьюри, порвать все связи с Дэниэлом Кинаханом — главой ирландской преступной группировки. В противном случае они попадут под уголовную ответственность как соучастники.

Все американские активы Кинахана на сумму около 5 млн долларов были заморожены, вознаграждение за информацию, которая может помочь в его поимке, также составляет 5 млн долларов.

Кинахан является основателем промоутерской компании MTK Global, контракт с которой имеет Фьюри. В марте президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил ему поддержку за вклад в спорт. Фьюри был замечен вместе с Кинаханом в феврале в Дубае.

Фьюри 33 года, он является чемпионом мира по версии WBC и не знает поражений на профессиональном ринге. Британец одержал 31 победу в карьере (22 — нокаутом), еще один бой завершился вничью.

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