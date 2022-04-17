Бутаев не смог защитить титул чемпиона мира WBA, проиграв Станионису
Россиянин уступил раздельным решением судей.
Россиянин уступил раздельным решением судей.
ТАСС, 17 апреля. Россиянин Раджаб Бутаев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Арлингтоне (США, штат Техас), он проиграл литовцу Эймантасу Станионису раздельным решением судей.
Двое судей отдали предпочтение Станионису — 117:110, 116:111, один посчитал, что выиграл Бутаев, — 114:113.
Соперники действовали в одинаковой манере: шли вперед, неохотно отходили назад, мало передвигались, занимали центр ринга и боксировали на ближней дистанции. В первой половине поединка предпочтительнее выглядел Станионис, который был точнее в атаке и лучше в обороне. В концовке боя больше сил сохранил Бутаев, но этого оказалось недостаточно для победы. В 11-м раунде с россиянина было снято одно очко за толчки.
28-летний Бутаев впервые не сумел защитить пояс чемпиона мира WBA, который завоевал в октябре 2021 года благодаря победе над американцем Джамалом Джеймсом техническим нокаутом в девятом раунде. Тогда Бутаев стал чемпионом мира со второй попытки. В ноябре 2019 года он проиграл соотечественнику Александру Беспутину решением судей, но позднее допинг-тест победителя показал положительный результат и он был лишен титула. В послужном списке Бутаева теперь 14 побед (11 нокаутом) и одно поражение.
На любительском ринге Бутаев становился чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионата страны и победителем Универсиады, отобрался для участия в Олимпийских играх 2016 года, но в Рио-де-Жанейро не выступил, ранее перейдя в профессионалы. В 2016 году боксер подписал контракт с американской промоутерской компанией Fight Promotions («Файт промоушнз»), а его менеджером стал Вадим Корнилов.
27-летний Станионис впервые боксировал за титул чемпиона мира. В апреле 2021 года он стал обязательным претендентом на пояс WBA, победив пуэрториканца Томаса Дулорме решением судей. Литовец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 14 побед (9 нокаутом). На любительском ринге он становился чемпионом Европы (2015), участвовал в Олимпиаде-2016, дойдя до ⅛ финала. На профессиональном ринге выступает с 2017 года.
Число россиян — чемпионов мира сократилось до двух.
Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет кубинец Йорденис Угас, который позднее проведет поединок с чемпионом мира Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Эрролом Спенсом.
На данный момент двое россиян владеют титулами чемпиона мира: Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирный боксерский совет (WBC); вес до 79,38 кг).