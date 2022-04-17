Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Ростов
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Лорьян
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Леванте
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
16:15
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
18:05
Лион
Бордо
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:30
Хоффенхайм
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
18:30
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Химки
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Сельта
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Коламбус
21
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
Флорида
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Аризона
91
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Нью-Джерси
Б
43
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
РБ Лейпциг
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Каролина
74
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Сан-Хосе
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Филадельфия
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Вашингтон
48
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Торонто
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Виннипег
74
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия
Баффало
Хоккей. НХЛ
16.04
Эдмонтон
Вегас
40
Все события
Фоторепортажи
12Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
09:56 (мск), источник: ТАСС

Бутаев не смог защитить титул чемпиона мира WBA, проиграв Станионису

Россиянин уступил раздельным решением судей.

Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 17 апреля. Россиянин Раджаб Бутаев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Арлингтоне (США, штат Техас), он проиграл литовцу Эймантасу Станионису раздельным решением судей.

Двое судей отдали предпочтение Станионису — 117:110, 116:111, один посчитал, что выиграл Бутаев, — 114:113.

Соперники действовали в одинаковой манере: шли вперед, неохотно отходили назад, мало передвигались, занимали центр ринга и боксировали на ближней дистанции. В первой половине поединка предпочтительнее выглядел Станионис, который был точнее в атаке и лучше в обороне. В концовке боя больше сил сохранил Бутаев, но этого оказалось недостаточно для победы. В 11-м раунде с россиянина было снято одно очко за толчки.

28-летний Бутаев впервые не сумел защитить пояс чемпиона мира WBA, который завоевал в октябре 2021 года благодаря победе над американцем Джамалом Джеймсом техническим нокаутом в девятом раунде. Тогда Бутаев стал чемпионом мира со второй попытки. В ноябре 2019 года он проиграл соотечественнику Александру Беспутину решением судей, но позднее допинг-тест победителя показал положительный результат и он был лишен титула. В послужном списке Бутаева теперь 14 побед (11 нокаутом) и одно поражение.

На любительском ринге Бутаев становился чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионата страны и победителем Универсиады, отобрался для участия в Олимпийских играх 2016 года, но в Рио-де-Жанейро не выступил, ранее перейдя в профессионалы. В 2016 году боксер подписал контракт с американской промоутерской компанией Fight Promotions («Файт промоушнз»), а его менеджером стал Вадим Корнилов.

27-летний Станионис впервые боксировал за титул чемпиона мира. В апреле 2021 года он стал обязательным претендентом на пояс WBA, победив пуэрториканца Томаса Дулорме решением судей. Литовец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 14 побед (9 нокаутом). На любительском ринге он становился чемпионом Европы (2015), участвовал в Олимпиаде-2016, дойдя до ⅛ финала. На профессиональном ринге выступает с 2017 года.

Число россиян — чемпионов мира сократилось до двух.

Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет кубинец Йорденис Угас, который позднее проведет поединок с чемпионом мира Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Эрролом Спенсом.

На данный момент двое россиян владеют титулами чемпиона мира: Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирный боксерский совет (WBC); вес до 79,38 кг).

 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь