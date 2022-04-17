Бутаев не смог защитить титул чемпиона мира WBA, проиграв Станионису

ТАСС, 17 апреля. Россиянин Раджаб Бутаев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Арлингтоне (США, штат Техас), он проиграл литовцу Эймантасу Станионису раздельным решением судей.

Двое судей отдали предпочтение Станионису — 117:110, 116:111, один посчитал, что выиграл Бутаев, — 114:113.

Соперники действовали в одинаковой манере: шли вперед, неохотно отходили назад, мало передвигались, занимали центр ринга и боксировали на ближней дистанции. В первой половине поединка предпочтительнее выглядел Станионис, который был точнее в атаке и лучше в обороне. В концовке боя больше сил сохранил Бутаев, но этого оказалось недостаточно для победы. В 11-м раунде с россиянина было снято одно очко за толчки.

28-летний Бутаев впервые не сумел защитить пояс чемпиона мира WBA, который завоевал в октябре 2021 года благодаря победе над американцем Джамалом Джеймсом техническим нокаутом в девятом раунде. Тогда Бутаев стал чемпионом мира со второй попытки. В ноябре 2019 года он проиграл соотечественнику Александру Беспутину решением судей, но позднее допинг-тест победителя показал положительный результат и он был лишен титула. В послужном списке Бутаева теперь 14 побед (11 нокаутом) и одно поражение.

На любительском ринге Бутаев становился чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионата страны и победителем Универсиады, отобрался для участия в Олимпийских играх 2016 года, но в Рио-де-Жанейро не выступил, ранее перейдя в профессионалы. В 2016 году боксер подписал контракт с американской промоутерской компанией Fight Promotions («Файт промоушнз»), а его менеджером стал Вадим Корнилов.

27-летний Станионис впервые боксировал за титул чемпиона мира. В апреле 2021 года он стал обязательным претендентом на пояс WBA, победив пуэрториканца Томаса Дулорме решением судей. Литовец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 14 побед (9 нокаутом). На любительском ринге он становился чемпионом Европы (2015), участвовал в Олимпиаде-2016, дойдя до ⅛ финала. На профессиональном ринге выступает с 2017 года.

Число россиян — чемпионов мира сократилось до двух.

Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет кубинец Йорденис Угас, который позднее проведет поединок с чемпионом мира Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Эрролом Спенсом.