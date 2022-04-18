«Канело» восхитился боксерами из Казахстана и сделал заявление

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16−0, 11 КО) помогал «Канело» готовиться к бою с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО). Он состоится 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Также в лагере мексиканца были другие казахстанцы — Евгений Павлов, Бек Нурмаганбет, Данил Семенов, Абылайхан Жусупов и Абильхан Аманкул.

«У Казахстана много очень хороших боксеров. Несколько недель назад к нашему лагерю присоединились несколько казахстанских боксеров. Очень сильные боксеры, поздравляю Казахстан с тем, что у вас есть такие хорошие боксеры, и вообще Казахстан хорошая страна с лучшими боксерами. Я обязательно хочу посетить вашу страну. Эти казахи скоро станут чемпионами, в этом я не сомневаюсь. Алга, Казахстан», — сказал Альварес.