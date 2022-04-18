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18 апреля, источник: Vesti.kz

«Канело» восхитился боксерами из Казахстана и сделал заявление

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−1−2, 39 КО) лестно отозвался о казахстанских боксерах, находившихся в его тренировочном лагере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/canelo/

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16−0, 11 КО) помогал «Канело» готовиться к бою с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО). Он состоится 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Также в лагере мексиканца были другие казахстанцы — Евгений Павлов, Бек Нурмаганбет, Данил Семенов, Абылайхан Жусупов и Абильхан Аманкул.

«У Казахстана много очень хороших боксеров. Несколько недель назад к нашему лагерю присоединились несколько казахстанских боксеров. Очень сильные боксеры, поздравляю Казахстан с тем, что у вас есть такие хорошие боксеры, и вообще Казахстан хорошая страна с лучшими боксерами. Я обязательно хочу посетить вашу страну. Эти казахи скоро станут чемпионами, в этом я не сомневаюсь. Алга, Казахстан», — сказал Альварес.

Напомним, в случае победы в предстоящем бою «Канело» в сентябре должен провести трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО). Они бились в 2017 и 2018 годах. Первая их встреча не выявила сильнейшего, а во второй успех решением праздновал Альварес.

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