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18 апреля, источник: Vesti.kz

Алимханулы рассказал, как заберет титул чемпиона мира

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11−0, 7 КО) объяснил статус своего поединка с британцем Дэнни Дигнумом (14−0−1, 8 КО) и высказался о возможных маневрах Деметриуса Андраде (31−0, 19 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: reviewjournal.com

Бой за «временный» титул по версии WBO Алимханулы с Дигнумом проведут 21 мая, а Андраде в этот же день разыграет с еще одним британцем Заком Паркером (22−0, 16 КО) аналогичный титул, но в суперсреднем дивизионе.

«Временный чемпион? Есть ответ на этот вопрос. Мы спросили. Андраде будет драться 21-го числа. Если он снова спустится в наш вес через десять дней, то будет драться с нами. Это обязательное условие. Если он останется во втором среднем весе, то наш пояс автоматически станет полноправным чемпионом. Поэтому, хоть этот поединок носит статус титульного за временный пояс, но на деле, это полноценное чемпионское шоу! Мы сделаем историю!», — написал Алимханулы.

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