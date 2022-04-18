В Японии восхитились Головкиным в бою за три титула

«Головкин… Его мексиканский стиль брутален, но он возможен только потому, что у него есть джеб. Это один из лучших исполнителей джеба во всех классах. Того самого джеба, который нарушает темп соперника, а также — уничтожает. Вы можете стрелять джебами и полностью контролировать ситуацию», — пишет источник.