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18 апреля, источник: Vesti.kz

В Японии восхитились Головкиным в бою за три титула

Джеб Геннадия Головкина (42−1−1, 37 КО) уничтожил Риоту Мурату (16−3, 13 КО) в титульном поединке, а в Японии оценили атакующий потенциал казахстанца, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/naobox2001/

Головкин нокаутировал в Сайтаме конкурента за три пояса в девятом раунде.

«Головкин… Его мексиканский стиль брутален, но он возможен только потому, что у него есть джеб. Это один из лучших исполнителей джеба во всех классах. Того самого джеба, который нарушает темп соперника, а также — уничтожает. Вы можете стрелять джебами и полностью контролировать ситуацию», — пишет источник.

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