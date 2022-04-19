Неизвестные ограбили в Лондоне боксера Амира Хана

Инцидент произошел в районе Лейтон в восточном Лондоне. По словам Хана, двое грабителей подбежали к нему и его жене Фарьял и, угрожая пистолетом, заставили его отдать часы.

«Только что у меня отобрали часы под дулом пистолета в Восточном Лондоне. Я переходил дорогу с Фарьял. Ко мне подбежали двое мужчин, один из них потребовал мои часы, направив пистолет мне в лицо. Главное, что сейчас мы оба в безопасности», — написал Хан на своей странице в Twitter.