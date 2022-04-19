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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неизвестные ограбили в Лондоне боксера Амира Хана

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Британский боксер Амир Хан сообщил, что стал жертвой вооруженного ограбления в Лондоне.

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Источник: AFP 2022

Инцидент произошел в районе Лейтон в восточном Лондоне. По словам Хана, двое грабителей подбежали к нему и его жене Фарьял и, угрожая пистолетом, заставили его отдать часы.

«Только что у меня отобрали часы под дулом пистолета в Восточном Лондоне. Я переходил дорогу с Фарьял. Ко мне подбежали двое мужчин, один из них потребовал мои часы, направив пистолет мне в лицо. Главное, что сейчас мы оба в безопасности», — написал Хан на своей странице в Twitter.

Хану 35 лет, он серебряный призер Олимпиады-2004 в Афинах. На профессиональном ринге Хан одержал 34 победы (21 нокаутом) при шести поражениях. В своем последнем на сегодняшний день поединке Хан в феврале уступил британцу Келлу Бруку.

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