«Канело» выдвинул условия Головкину для третьего боя

По его словам, для трилогии Головкину придется подняться во второй средний вес, где мексиканец является абсолютным чемпионом мира. «Мне не обязательно спускаться в средний вес (160 фунтов). Если наш бой (с Головкиным) состоится, то во втором среднем весе (168 фунтов), — цитирует “Канело” Izquierdazo.com.

Предыдущие два боя Головкина и «Канело» состоялись в лимите среднего веса. Первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а ровно через год минимально победил мексиканец.