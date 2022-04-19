«Канело» выдвинул условия Головкину для третьего боя

По его словам, для трилогии Головкину придется подняться во второй средний вес, где мексиканец является абсолютным чемпионом мира. «Мне не обязательно спускаться в средний вес (160 фунтов). Если наш бой (с Головкиным) состоится, то во втором среднем весе (168 фунтов), — цитирует “Канело” Izquierdazo.com.
Предыдущие два боя Головкина и «Канело» состоялись в лимите среднего веса. Первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а ровно через год минимально победил мексиканец.
Трилогия ожидается 17 сентября, но перед этим «Канело» необходимо в мае победить чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19−0, 11 КО). Головкин же в начале апреля нокаутировал японца Риоту Мурату (16−3, 13 КО) в бою за титул WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.