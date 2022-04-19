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19 апреля, источник: Vesti.kz

«Канело» выдвинул условия Головкину для третьего боя

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (57−1−2, 39 КО) рассказал, при каких условиях может состояться третий бой с его главным антагонистом казахстанцем Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

По его словам, для трилогии Головкину придется подняться во второй средний вес, где мексиканец является абсолютным чемпионом мира. «Мне не обязательно спускаться в средний вес (160 фунтов). Если наш бой (с Головкиным) состоится, то во втором среднем весе (168 фунтов), — цитирует “Канело” Izquierdazo.com.

Предыдущие два боя Головкина и «Канело» состоялись в лимите среднего веса. Первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а ровно через год минимально победил мексиканец.

Трилогия ожидается 17 сентября, но перед этим «Канело» необходимо в мае победить чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19−0, 11 КО). Головкин же в начале апреля нокаутировал японца Риоту Мурату (16−3, 13 КО) в бою за титул WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

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