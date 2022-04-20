«Больше не могу это терпеть»: Фьюри сообщил, когда завершит карьеру

Фьюри будет защищать чемпионский титул в тяжелой весовой категории в поединке против Уайта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в субботу.
«Завершение карьеры? Это не то, что хотят люди. Это то, чего хочу я. Я двадцать лет был только боксером. Но я говорю, что не хочу вести образ жизни знаменитости, я не хочу быть кинозвездой. Не хочу ничего подобного. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, выключить соцсети, выключить много всего. Хочу уйти от этого знаменитого образа жизни. Я больше не могу это терпеть», — сказал Фьюри в интервью промоутерской компании Top Rank, опубликованном в YouTube.
«Я здесь, чтобы провести свой последний бой, а потом я уйду, чтобы сказать до свидания навсегда», — добавил британский боксер.
В октябре Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в третьем очном противостоянии и защитил титул чемпиона мира по версии WBC. 33-летний спортсмен не знает поражений на профессиональном ринге. Он одержал 31 победу (22 — нокаутом), еще один бой завершился вничью.
В активе 34-летнего Уайта 28 побед (19 — нокаутом) при двух поражениях. В марте 2021 года он вернул себе временный титул WBC, нокаутировав россиянина Александра Поветкина.