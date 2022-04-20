«Больше не могу это терпеть»: Фьюри сообщил, когда завершит карьеру

«Завершение карьеры? Это не то, что хотят люди. Это то, чего хочу я. Я двадцать лет был только боксером. Но я говорю, что не хочу вести образ жизни знаменитости, я не хочу быть кинозвездой. Не хочу ничего подобного. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, выключить соцсети, выключить много всего. Хочу уйти от этого знаменитого образа жизни. Я больше не могу это терпеть», — сказал Фьюри в интервью промоутерской компании Top Rank, опубликованном в YouTube.