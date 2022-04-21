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14:23 (мск), источник: Московский комсомолец

Бывшего чемпиона мира по боксу Оскара Де Ла Хойю обвинили в изнасиловании

Экс-чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях американца Оскара Де Ла Хойя обвинили в изнасиловании.

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Источник: AP 2022

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, иск был подан против Де Ла Хойи и компании по производству текилы Casa Mexico, одним из владельцев которой является бывший боксер. Согласно заявлению, экс-сотрудница Casa Mexico подверглась изнасилованию со стороны Де Ла Хойи в марте 2020 года во время корпоративного мероприятия.

49-летний Де Ла Хойи обвинения в свой адрес отрицает.

«Уверен, что мои юристы решат этот вопрос и докажут мою невиновность», — сказал Де Ла Хойи.

Де Ла Хойя за свою боксерскую карьеру одержал 39 побед из них 30 нокаутом и потерпел шесть поражений.

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