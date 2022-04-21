Бывшего чемпиона мира по боксу Оскара Де Ла Хойю обвинили в изнасиловании

По информации источника, иск был подан против Де Ла Хойи и компании по производству текилы Casa Mexico, одним из владельцев которой является бывший боксер. Согласно заявлению, экс-сотрудница Casa Mexico подверглась изнасилованию со стороны Де Ла Хойи в марте 2020 года во время корпоративного мероприятия.