Бывшего чемпиона мира по боксу Оскара Де Ла Хойю обвинили в изнасиловании
Экс-чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях американца Оскара Де Ла Хойя обвинили в изнасиловании.
Экс-чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях американца Оскара Де Ла Хойя обвинили в изнасиловании.
Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, иск был подан против Де Ла Хойи и компании по производству текилы Casa Mexico, одним из владельцев которой является бывший боксер. Согласно заявлению, экс-сотрудница Casa Mexico подверглась изнасилованию со стороны Де Ла Хойи в марте 2020 года во время корпоративного мероприятия.
49-летний Де Ла Хойи обвинения в свой адрес отрицает.
«Уверен, что мои юристы решат этот вопрос и докажут мою невиновность», — сказал Де Ла Хойи.
Де Ла Хойя за свою боксерскую карьеру одержал 39 побед из них 30 нокаутом и потерпел шесть поражений.