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19:41 (мск), источник: Sport24

Легенда бокса Майк Тайсон избил надоедливого пассажира в самолете: видео

Легендарный американский боксер Майк Тайсон стал участником неприятного инцидента, попавшего на камеру.

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Источник: AP 2022

Как сообщает TMZ, 55-летний Тайсон избил мужчину, который сидел позади него в самолете. Инцидент произошел перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду.

По словам очевидцев, мужчина, сидевший позади Тайсона, вел себя крайне назойливо и легендарный боксер сделал ему предупреждение. Судя по всему, это ни к чему не привело и Тайсон нанес ему несколько ударов по лицу, а сразу после этого покинул самолет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пассажиру, у которого на кадрах видна кровь, была оказана медицинская помощь. Кроме того, он обратился в полицию. Источники, близкие к Тайсону, утверждают, что мужчина был очень пьян и не переставал провоцировать боксера.

Тайсон одежал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, WBA и IBF.

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