Легенда бокса Майк Тайсон избил надоедливого пассажира в самолете: видео

Как сообщает TMZ, 55-летний Тайсон избил мужчину, который сидел позади него в самолете. Инцидент произошел перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду.

По словам очевидцев, мужчина, сидевший позади Тайсона, вел себя крайне назойливо и легендарный боксер сделал ему предупреждение. Судя по всему, это ни к чему не привело и Тайсон нанес ему несколько ударов по лицу, а сразу после этого покинул самолет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/V3C4pWwDqps" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пассажиру, у которого на кадрах видна кровь, была оказана медицинская помощь. Кроме того, он обратился в полицию. Источники, близкие к Тайсону, утверждают, что мужчина был очень пьян и не переставал провоцировать боксера.