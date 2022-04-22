«Рокки» из СССР, вдохновлявший Али: тайна гибели звезды бокса Попенченко

Валерий Попенченко

Годы жизни: 1937−1975;

1937−1975; Достижения: шестикратный чемпион СССР, двукратный победитель чемпионата Европы, олимпийский чемпион — 1964. Заслуженный мастер спорта СССР. Единственный боксер в советской истории, становившийся обладателем Кубка Вэла Баркера. Включен в топ-10 «величайших» по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной ассоциации бокса (AIBA). ;

шестикратный чемпион СССР, двукратный победитель чемпионата Европы, олимпийский чемпион — 1964. Заслуженный мастер спорта СССР. Единственный боксер в советской истории, становившийся обладателем Кубка Вэла Баркера. Включен в топ-10 «величайших» по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной ассоциации бокса (AIBA). ; Семья: родился в семье военного летчика, погибшего во время Великой Отечественной войны. Был женат, в браке родился сын Максим.

1. Называли Гагариным от мира спорта

Валерий Попенченко влюбился в спорт благодаря фильму «Первая перчатка». Талант, сила… Да и желания поколотить сверстников у воспитанника Ташкентского суворовского училища было хоть отбавляй — в нужное русло потенциал юноши направили преподаватель училища Юрий Матулевич, разглядевший изюминку в «корявых» движениях парня, а затем и тренер Григорий Кусикьянц. Последний, прокачав скиллы молодого боксера, начал прибегать к эмоциональной накачке спортсмена, который выходил на соревнования заряженным запредельно.

Валерий Попенченко | Источник: РИА "Новости"

Вопреки критике за неказистую технику Попенченко взлетел на боксерскую вершину, завоевав все возможные титулы. Главным успехом в карьере уроженца подмосковного Кунцево стала победа на Олимпиаде в Токио: тогда отечественный атлет не только привез домой золото Игр-1964 (в финале менее чем за минуту был уничтожен немец Эмиль Шульц), но еще и Кубок Вэла Баркера, который достался ему как самому техничному участнику турнира.

Безусловно, у боксера была невиданная популярность. Попенченко сравнивали с космонавтом Юрием Гагариным и котировали одним из сильнейших боксеров современности. Заслуги, приведенные в начале материала, как и 200 побед в 213 поединках не дают поспорить с этим утверждением.

Уход из спорта получился стремительным, неожиданным: после скандальной победы на чемпионате Европы — 1965 (соперник по финалу испугался Валерия и имитировал нокаут), советский атлет решил поберечь здоровье и принял решение оставить бокс. Как признавался сам Попенченко, от пропущенных ударов перед глазами уже начали летать «мошки».

2. Им восторгался сам Мухаммед Али

Необычная стойка с заметным отклонением назад, опущенные руки… Левая рука постоянно работала в защите и «успокаивала» джебом, в то время как правая использовалась в самый ответственный момент: мгновение — и нокаут! От боксера по прозвищу Мистер Нокаут.

Известно, что величайший боксер Мухаммед Али, не раз просматривавший записи со схватками Попенченко, отдавал должное советскому атлету. СМИ писали о заимствовании легендой манеры движения Валерия по рингу, его впечатлениях от блестящей реакции олимпийского чемпиона из СССР.

Легендарный американский боксер Мохаммед Али (Кассиус Маркеллус Клэй) в Москве | Источник: РИА "Новости"

3. С будущей женой Валерия свел… музей

Искусство сближает! Случайная встреча будущих супругов произошла на выставке французского скульптора Франсуа Родена в «Эрмитаже», куда Татьяна Вологдина пришла с однокурсницей, а Попенченко — с товарищем. Молодые люди познакомились и в тот же день пошли гулять по Ленинграду. Валерий читал девушке лирику Пушкина, Лермонтова, любимого Тютчева… А через несколько месяцев сделал предложение.

Что интересно, при первой встрече лицо Попенченко показалось девушке очень знакомым. Лишь позднее Валерий раскрыл, что является олимпийским чемпионом по боксу.

4. Роковое падение с третьего этажа

Спортсмены зачастую не могут найти себя после ухода. А Попенченко смог: после переезда из Ленинграда в столицу он писал стихи, увлекался шахматами, учил иностранные языки и даже ушел в нумерологию. Также звезда бокса получил образование военного инженера, готовился к защите докторской диссертации. Именно ради нее преподававший на кафедре физвоспитания МВТУ имени Баумана Попенченко забежал в университет 15 февраля 1975 года: надо было многое обсудить с ректором.

Однако на лестнице еще не достроенного главного корпуса Валерий Попенченко перегнулся через невысокие перила и полетел вниз. По словам уборщицы, после падения с третьего этажа 37-летний спортсмен даже смог подняться, однако затем снова рухнул — помощь врачей была уже бессмысленна.

5. Смерть-загадка

Официальная версия: на лестнице у Попенченко случился микроинсульт, что и привело к помутнению сознания и роковому наклону над перилами. Но чтобы в 37 лет… Со временем появилась теория об убийстве. Ведь когда Валерий падал, то не издал ни звука. Все это наталкивало на мысль, что мужчине проломили голову еще на третьем этаже, а затем сбросили. Но зачем?

у Валерия якобы была ссора с прорабом на университетской стройке (последний мог разворовывать бюджет);

офицера ВМФ Попенченко мог погубить собственный рапорт о вступлении в отряд космонавтов. Это привело к недопониманию между ВВС и ВМФ по ряду основополагающих вопросов;

незадолго до смерти боксера с кафедры Попеченко пропали важные документы по космической программе, что привело к уголовному расследованию по печально известной статье «Измена родине»;

вспомнились и контакты популярного спортсмена с нелюбимым в кремлевских кругах членом Политбюро Алексеем Косыгиным.

Еще ходили слухи о суициде, глупом ребячестве (якобы подвыпивший спортсмен вспомнил молодость и решил покататься на перилах), несчастном случае (поскользнулся на ступеньках).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=538094213&id=456239828&hash=3bd7782b1b2fb2e0&hd=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

6. «Чужая» могила

Спортсмена похоронили на Введенском кладбище в Москве. Совсем неподалеку от места, где скоропостижно погиб, — главного корпуса МГТУ имени Баумана.

Есть интересный факт: изначально в этой могиле должен был лежать известный советский писатель и режиссер Василий Шукшин. Однако раздался «звонок сверху», и голос русской деревни обрел покой на Новодевичьем кладбище. Откопанная же могила впоследствии была предоставлена семье Попенченко.

7. В этом году о боксере вышел фильм

«Мистер Нокаут» — более чем подходящее название. Премьера фильма состоялась 23 февраля, в День защитника Отечества. Валерия Попенченко сыграл актер Виктор Хориняк (стал известным благодаря телесериалу «Кухня»), также в каст вошел Сергей Безруков (роль того самого тренера Кусикьянца).

На портале «Кинопоиск» (КП) рейтинг фильма достиг отметки 7.7, что уже говорит об успехе истории среди российской аудитории.