«Рокки» из СССР, вдохновлявший Али: тайна гибели звезды бокса Попенченко
Семь фактов о прославленном боксере, чья жизнь трагически оборвалась при весьма загадочных обстоятельствах.
Семь фактов о прославленном боксере, чья жизнь трагически оборвалась при весьма загадочных обстоятельствах.
Валерий Попенченко влюбился в спорт благодаря фильму «Первая перчатка». Талант, сила… Да и желания поколотить сверстников у воспитанника Ташкентского суворовского училища было хоть отбавляй — в нужное русло потенциал юноши направили преподаватель училища Юрий Матулевич, разглядевший изюминку в «корявых» движениях парня, а затем и тренер Григорий Кусикьянц. Последний, прокачав скиллы молодого боксера, начал прибегать к эмоциональной накачке спортсмена, который выходил на соревнования заряженным запредельно.
Вопреки критике за неказистую технику Попенченко взлетел на боксерскую вершину, завоевав все возможные титулы. Главным успехом в карьере уроженца подмосковного Кунцево стала победа на Олимпиаде в Токио: тогда отечественный атлет не только привез домой золото Игр-1964 (в финале менее чем за минуту был уничтожен немец Эмиль Шульц), но еще и Кубок Вэла Баркера, который достался ему как самому техничному участнику турнира.
Безусловно, у боксера была невиданная популярность. Попенченко сравнивали с космонавтом Юрием Гагариным и котировали одним из сильнейших боксеров современности. Заслуги, приведенные в начале материала, как и 200 побед в 213 поединках не дают поспорить с этим утверждением.
Уход из спорта получился стремительным, неожиданным: после скандальной победы на чемпионате Европы — 1965 (соперник по финалу испугался Валерия и имитировал нокаут), советский атлет решил поберечь здоровье и принял решение оставить бокс. Как признавался сам Попенченко, от пропущенных ударов перед глазами уже начали летать «мошки».
Необычная стойка с заметным отклонением назад, опущенные руки… Левая рука постоянно работала в защите и «успокаивала» джебом, в то время как правая использовалась в самый ответственный момент: мгновение — и нокаут! От боксера по прозвищу Мистер Нокаут.
Известно, что величайший боксер Мухаммед Али, не раз просматривавший записи со схватками Попенченко, отдавал должное советскому атлету. СМИ писали о заимствовании легендой манеры движения Валерия по рингу, его впечатлениях от блестящей реакции олимпийского чемпиона из СССР.
Искусство сближает! Случайная встреча будущих супругов произошла на выставке французского скульптора Франсуа Родена в «Эрмитаже», куда Татьяна Вологдина пришла с однокурсницей, а Попенченко — с товарищем. Молодые люди познакомились и в тот же день пошли гулять по Ленинграду. Валерий читал девушке лирику Пушкина, Лермонтова, любимого Тютчева… А через несколько месяцев сделал предложение.
Что интересно, при первой встрече лицо Попенченко показалось девушке очень знакомым. Лишь позднее Валерий раскрыл, что является олимпийским чемпионом по боксу.
Спортсмены зачастую не могут найти себя после ухода. А Попенченко смог: после переезда из Ленинграда в столицу он писал стихи, увлекался шахматами, учил иностранные языки и даже ушел в нумерологию. Также звезда бокса получил образование военного инженера, готовился к защите докторской диссертации. Именно ради нее преподававший на кафедре физвоспитания МВТУ имени Баумана Попенченко забежал в университет 15 февраля 1975 года: надо было многое обсудить с ректором.
Однако на лестнице еще не достроенного главного корпуса Валерий Попенченко перегнулся через невысокие перила и полетел вниз. По словам уборщицы, после падения с третьего этажа 37-летний спортсмен даже смог подняться, однако затем снова рухнул — помощь врачей была уже бессмысленна.
Официальная версия: на лестнице у Попенченко случился микроинсульт, что и привело к помутнению сознания и роковому наклону над перилами. Но чтобы в 37 лет… Со временем появилась теория об убийстве. Ведь когда Валерий падал, то не издал ни звука. Все это наталкивало на мысль, что мужчине проломили голову еще на третьем этаже, а затем сбросили. Но зачем?
Еще ходили слухи о суициде, глупом ребячестве (якобы подвыпивший спортсмен вспомнил молодость и решил покататься на перилах), несчастном случае (поскользнулся на ступеньках).
Спортсмена похоронили на Введенском кладбище в Москве. Совсем неподалеку от места, где скоропостижно погиб, — главного корпуса МГТУ имени Баумана.
Есть интересный факт: изначально в этой могиле должен был лежать известный советский писатель и режиссер Василий Шукшин. Однако раздался «звонок сверху», и голос русской деревни обрел покой на Новодевичьем кладбище. Откопанная же могила впоследствии была предоставлена семье Попенченко.
«Мистер Нокаут» — более чем подходящее название. Премьера фильма состоялась 23 февраля, в День защитника Отечества. Валерия Попенченко сыграл актер Виктор Хориняк (стал известным благодаря телесериалу «Кухня»), также в каст вошел Сергей Безруков (роль того самого тренера Кусикьянца).
На портале «Кинопоиск» (КП) рейтинг фильма достиг отметки 7.7, что уже говорит об успехе истории среди российской аудитории.
Иван Орехов