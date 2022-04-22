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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Канело поймали на лжи перед трилогией с Головкиным

Абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57−1−2, 39 КО) уличили в обмане перед трилогией с Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО). По информации boxing247.com, мексиканец не совсем честен с фанатами.

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Источник: AP 2022

Третий поединок конкурентов может состояться в сентябре: первая дуэль в 2017 году завершилась вничью, а вторая, которая прошла через год, — в пользу Альвареса.

«Если “Канело” не выиграет свой бой 7 мая против чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19−0, 11 КО), то ему все равно не нужно беспокоиться о бое с Головкиным.

По сделке на два боя против Бивола в мае и Головкина в сентябре “Канело” получит доход в диапазоне 100 миллионов долларов.

Таким образом, когда “Канело” говорит, что он бьется с Головкиным “только для людей”, вы должны задаться вопросом, могут ли деньги иметь какое-то отношение к мексиканской звезде, которая наконец дает DAZN и боксерской публике бой, о котором все просят с 2018 года.

Головкин считает странным, что “Канело” говорит о “личном” для него в их противостоянии, и задается вопросом, действительно ли это так, ведь потребовалось четыре года для организации следующего поединка.

Некоторые фанаты бокса считают, что “Канело” обижен на Головкина по двум причинам. Во-первых, его победы считают ограблением. Во-вторых, казахстанец не поверил в историю про испорченную говядину», — пишет издание.

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