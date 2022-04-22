«Я уйду громко». Фьюри собирается завершить карьеру после боя с Уайтом

«После этого боя я ухожу. Многие мне не верят. Но они недооценивают большого “Цыганского короля”. Я могу прожить без бокса. Я завоевал все возможные титулы, побил множество рекордов и сделал много добра, помог многим людям. Я помог себе и своей семье. Я обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Я уйду громко», — приводит слова Фьюри BBC.