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09:10 (мск)

Тайсон Фьюри против Диллиана Уайта: коэффициенты и ставки

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри сразится с обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом.

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Источник: Reuters

Последний бой Фьюри (31−0−1, 22 нокаута) провел в октябре 2021 года, тогда «Цыганский Король» нокаутировал Деонтея Уайлдера. Этот поединок стал завершением одной из самых захватывающих трилогий в истории современного бокса.

Британец ямайского происхождения Уайт победил 28 раз (19 из них нокаутом) и проиграл на профессиональном ринге дважды. «Злодей» или «Похититель тел» — временный чемпион мира по версии WBC. Это звание Уайт вернул, выиграв реванш у Александра Поветкина через полгода после поражения «Русскому Витязю» нокаутом. Сражение на Уэмбли против Тайсона Фьюри при 90 тысячах зрителей — главный момент в спортивной карьере Диллиана.

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Источник: Reuters

Фьюри является бесспорным фаворитом у букмекеров. В БК Winline на победу «Цыганского короля» можно поставить с кэфом 1.21. Заключить пари на успех «Злодея» можно за 4.70. Его шансы перебоксировать Тайсона и выиграть судейским решением букмекеры оценивают в 23.0. Это наглядно демонстрирует, каким видят эксперты превосходство технические навыки «Цыганского короля». На то, что поединок завершится нокаутом в исполнении Фьюри предлагается поставить за 1.72. При этом, на исход, где победителем будет объявлен Уайт в результате нокаута, выставлен коэффициент 5.60.

Источник: Reuters

Большинство экспертов из мира бокса соглашаются с тем, что самый удачный сценарий для Диллиана Уайта — сокращать дистанцию, навязывать ближний бой, много бить по корпусу. Режим уличной драки создаст для него возможность нанести урон сопернику. Уайт обладает тяжелым ударом с обеих рук, среди его арсенала опасность для Фьюри могут представлять как левый хук, так и правый прямой или апперкот на ближней дистанции. Даже если Диллиан будет работать вторым номером, у него все еще остаются шансы поймать «Цыганского короля». Например, он может вытянуть Тайсона на себя джебом и выбросить навстречу быстрый правый прямой, считает бывший чемпион мира в двух категориях, телекомментатор телеканала ESPN Тимоти Брэдли. Однако, по мнению Брэдли, «Злодей» имеет привычку вкладываться в каждый удар и это создает для Тайсона более удобные позиции.

Для тех, кто верит в нокаутирующую мощь ямайского гангстера, в БК Winline есть возможность выбрать диапазон раундов, в которых она сенсационно приведет к вмешательству рефери. Например, кэф на победу Уайта нокаутом в 4−6 раунде 19.0, а в 7−9 раундах 15.00.

Источник: Reuters

Какого Тайсона Фьюри мы увидим на ринге в ночь с субботы на воскресенье? Возможно, ответа на этот вопрос в данный момент нет у самого «Цыганского Короля». Фьюри может кружить вокруг Уайта как легковес, выбрасывая точные джебы и двойки. Непобежденный выходец из клана ирландских кочевников способен внезапно перестроиться и начать драться в стойке левши. Сменив тренера и команду во время подготовки к реваншу с Уайлдером, Тайсон показал, что готов на самые радикальные перемены ради результата. Подготовка ко второму и третьему бою с «Бронзовым Бомбардировщиком» под руководством Шугара Хилла привела к тому, что Фьюри сделал акцент на агрессивную манеру и погоню за нокаутом с первых минут. С учетом того, что данное противостояние должно стать последним для Тайсона, наверняка он и в этот раз будет охотиться за головой противника сразу после первого удара гонга.

Источник: Reuters

Заявление уроженца Манчестера, о том, что бой с Уайтом станет для него последним в карьере шокировало публику. Среди тех, кто не поверил этим словам, даже его отец.

Чушь собачья! Тайсон — тот еще безумец! Куда он денется без бокса? Бокс — это его жизнь. Куда он денется без этого спорта? Что он будет делать? Вынесет мусор, выпьет несколько чашечек кофе, отвезет детей в школу и почитает газету? Ну же. Относитесь к тому, что говорит Тайсон, с капелькой иронии. Я его отец и знаю, что к чему. Бокс — это его жизнь. Он будет боксировать, когда ему исполнится 40 лет.
Джон Фьюри (отец Тайсона)
цитата по «Чемпионату»

Для многих фанатов такой расклад кажется настоящим разочарованием. Тем более в нынешней ситуации, когда в супертяжелом весе есть Энтони Джошуа и Александр Усик, поединки с которыми могли бы войти в историю спорта, как самые зрелищные и непредсказуемые. Верить ли словам Фьюри? Что можно сказать точно, он уже уходил из бокса и мы все помним, к чему это привело. Сто восемьдесят килограмм веса, депрессия, попытка самоубийства и триумфальное возвращение в спорт. Хочется надеяться, что если Тайсону и снова станет скучно в отставке, возвращаться обратно он будет не с такого же дна.

Сергей Березовский

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