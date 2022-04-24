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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Фьюри просто уничтожил Уайта. Простился с боксом и отправился в UFC?

Если Фьюри не вернется, Усик навсегда потеряет шанс стать великим.

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Источник: Reuters

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился большой турнир по профессиональному боксу. В главном событии шоу состоялся поединок двух топовых тяжеловесов — чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и временного чемпиона той же организации Диллиана Уайта.

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Если для Уайта этот бой стал дебютным на главном британском футбольном стадионе, то Фьюри дрался здесь уже третий раз. Ранее Тайсон бился на «Уэмбли» против Марсело Луиса Насименто и Дерека Чисоры.

Все мероприятия перед боем носили дружелюбный характер: боксёры не пылали друг к другу ненавистью, а на церемонии взвешивания развлекали журналистов тем, что проверяли друг у друга лишний вес. В ринг Диллиан вышел под трек AC/DC — Back In Black. Претендент обошёлся без эпичных костюмов и перформансов, в отличие от Фьюри, который не оставил зрителей без шоу.

Тайсон вышел в ринг в боксёрском халате под песню группы Kings Of Leon — Sex On Fire. По дороге британец успел посидеть на троне и полюбоваться на фейерверк, который запустили прямо над «Уэмбли». Всё по высшему разряду — не было сомнений, что поединок получится таким же.

Сложно представить, каково было фанатам, присутствовавшим на поединке вживую. Вероятно, большинство смотрело схватку через огромные экраны, подвешенные над рингом — иначе ничего не разглядеть. Если, конечно, ты не Фрэнсис Нганну и не раздобыл места в рингсайде.

Источник: Reuters

Первый раунд у мужчин получился разведывательным. Они обменивались джебами, некоторые из которых доходили до цели, но не несли реальной опасности. Боксёры держали дистанцию и в среднем темпе провели все три минуты. Второй раунд начался с агрессивных наскоков Уайта, который махнул мимо резкий оверхенд. Тайсон продолжал действовать на нервы лёгкими тычками. Перед перерывом Диллиан приложился ещё раз, но вновь неточно — только силы потратил.

В третьем отрезке парни немного освоились: Фьюри несколько раз попадал кроссы, проводил комбинации и не стеснялся лезть в клинч. Уайт по-прежнему рассчитывал на один точный удар, но все его «размахайки» летели мимо лица Тайсона. К четвёртому раунду психологическое преимущество Фьюри стало очевидным. Уайт напрыгивал на соперника, а Тайсон изящно оборонялся. По итогам трети поединка было ясно, что её забирает Фьюри, пусть и с небольшим преимуществом.

Источник: Reuters

Четвёртый раунд получился крайне нервным, и Тайсон, вероятно, решил максимально снизить градус в пятой трёхминутке. Фьюри держал Уайта на дистанции, обстреливал его джебами и много уклонялся. Диллиан продолжал переть вперёд в расчёте непонятно на что — всерьёз у временного чемпиона не получилось нанести Тайсону угрозы.

Источник: Reuters

В похожем стиле началась и шестая часть поединка. Фьюри методично перебивал Уайта, а тот время от времени собирался с силами и напрыгивал в надежде на лаки-панч. Однако нокаутировали в итоге именно Диллиана. В конце шестого раунда Уайт нарвался на апперкот, после которого рухнул на канвас. Диллиан попытался встать, но судья не позволил ему продолжить поединок — слишком уж шатало поверженного боксёра.

Цыганский король без проблем защитил пояс во второй раз, а сразу после поединка сказал, что бой станет для него последним. "Я думаю, что это всё. Возможно, это последний занавес для Цыганского короля, — сказал Фьюри в микрофон и спел акапелла песню American Pie.

Источник: Reuters

Возможно, Тайсон ещё передумает и вернётся ради супербоя с победителем поединка Усика и Джошуа. Только победа над такой легендой, как Фьюри, поставит Александра в один ряд с великими — Усику стоит надеяться, что Тайсон всё-таки найдёт мотивацию. Но последние его заявления делают ситуацию ещё более увлекательной. Тайсон вызвал на бой чемпиона UFC в тяжёлом весе Нганну. И тот ответил согласием.

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