Фьюри просто уничтожил Уайта. Простился с боксом и отправился в UFC?

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился большой турнир по профессиональному боксу. В главном событии шоу состоялся поединок двух топовых тяжеловесов — чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и временного чемпиона той же организации Диллиана Уайта.

Если для Уайта этот бой стал дебютным на главном британском футбольном стадионе, то Фьюри дрался здесь уже третий раз. Ранее Тайсон бился на «Уэмбли» против Марсело Луиса Насименто и Дерека Чисоры.

Все мероприятия перед боем носили дружелюбный характер: боксёры не пылали друг к другу ненавистью, а на церемонии взвешивания развлекали журналистов тем, что проверяли друг у друга лишний вес. В ринг Диллиан вышел под трек AC/DC — Back In Black. Претендент обошёлся без эпичных костюмов и перформансов, в отличие от Фьюри, который не оставил зрителей без шоу.

Тайсон вышел в ринг в боксёрском халате под песню группы Kings Of Leon — Sex On Fire. По дороге британец успел посидеть на троне и полюбоваться на фейерверк, который запустили прямо над «Уэмбли». Всё по высшему разряду — не было сомнений, что поединок получится таким же.

Сложно представить, каково было фанатам, присутствовавшим на поединке вживую. Вероятно, большинство смотрело схватку через огромные экраны, подвешенные над рингом — иначе ничего не разглядеть. Если, конечно, ты не Фрэнсис Нганну и не раздобыл места в рингсайде.

Первый раунд у мужчин получился разведывательным. Они обменивались джебами, некоторые из которых доходили до цели, но не несли реальной опасности. Боксёры держали дистанцию и в среднем темпе провели все три минуты. Второй раунд начался с агрессивных наскоков Уайта, который махнул мимо резкий оверхенд. Тайсон продолжал действовать на нервы лёгкими тычками. Перед перерывом Диллиан приложился ещё раз, но вновь неточно — только силы потратил.

В третьем отрезке парни немного освоились: Фьюри несколько раз попадал кроссы, проводил комбинации и не стеснялся лезть в клинч. Уайт по-прежнему рассчитывал на один точный удар, но все его «размахайки» летели мимо лица Тайсона. К четвёртому раунду психологическое преимущество Фьюри стало очевидным. Уайт напрыгивал на соперника, а Тайсон изящно оборонялся. По итогам трети поединка было ясно, что её забирает Фьюри, пусть и с небольшим преимуществом.

Четвёртый раунд получился крайне нервным, и Тайсон, вероятно, решил максимально снизить градус в пятой трёхминутке. Фьюри держал Уайта на дистанции, обстреливал его джебами и много уклонялся. Диллиан продолжал переть вперёд в расчёте непонятно на что — всерьёз у временного чемпиона не получилось нанести Тайсону угрозы.

В похожем стиле началась и шестая часть поединка. Фьюри методично перебивал Уайта, а тот время от времени собирался с силами и напрыгивал в надежде на лаки-панч. Однако нокаутировали в итоге именно Диллиана. В конце шестого раунда Уайт нарвался на апперкот, после которого рухнул на канвас. Диллиан попытался встать, но судья не позволил ему продолжить поединок — слишком уж шатало поверженного боксёра.

Цыганский король без проблем защитил пояс во второй раз, а сразу после поединка сказал, что бой станет для него последним. "Я думаю, что это всё. Возможно, это последний занавес для Цыганского короля, — сказал Фьюри в микрофон и спел акапелла песню American Pie.

Возможно, Тайсон ещё передумает и вернётся ради супербоя с победителем поединка Усика и Джошуа. Только победа над такой легендой, как Фьюри, поставит Александра в один ряд с великими — Усику стоит надеяться, что Тайсон всё-таки найдёт мотивацию. Но последние его заявления делают ситуацию ещё более увлекательной. Тайсон вызвал на бой чемпиона UFC в тяжёлом весе Нганну. И тот ответил согласием.