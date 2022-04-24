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16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Названы окончательные гонорары Фьюри и Уайта после их очного боя

Стали известны гонорары британских боксёров Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта после их очного поединка, состоявшегося в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне.

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Источник: Reuters

О них в своём «твиттере» рассказал журналист Майкл Бенсон.

Финальный гонорар Фьюри составил $ 33,6 млн — базовый гонорар $29,5 млн плюс бонус победителя в размере $ 4,1 млн. Уайту будет выплачено $ 7,4 млн.

Напомним, бой завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры, а также поделился мыслями о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

Отметим, что это 32-я победа Фьюри в 33 поединках. Ещё один бой Тайсон завершил вничью. Диллиан потерпел третье поражение в 31 поединке на профессиональном ринге.

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