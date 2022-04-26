«Они не смогут убегать вечно». Алимханулы пригрозил чемпионам мира

Их поединок, анонсированный промоутерской компанией Top Rank, состоится 21 мая в Лас-Вегасе (Невада, США).
«Андраде и Мунгия убежали от боя со мной, поэтому я отдаю должное Дигнуму за то, что он принял поединок. Я покажу всему миру настоящий “Казахский стиль” и заберу титул. Пока самые громкие имена дивизиона избегают меня, но они не смогут убегать вечно. С нетерпением жду момента, чтобы показать впечатляющее выступление в Resorts World», — заявил казахстанский боксер.
Предыдущие попытки найти соперника для Алимханулы не увенчались успехом, когда в качестве его оппозиции назывались чемпион мира по версии WBO американец Деметриус Андраде (31−0, 19 КО), бразилец Эскива Фалькао (29−0, 20 КО) и мексиканец Хайме Мунгия (39−0, 31 КО).