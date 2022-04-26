«Они не смогут убегать вечно». Алимханулы пригрозил чемпионам мира

«Андраде и Мунгия убежали от боя со мной, поэтому я отдаю должное Дигнуму за то, что он принял поединок. Я покажу всему миру настоящий “Казахский стиль” и заберу титул. Пока самые громкие имена дивизиона избегают меня, но они не смогут убегать вечно. С нетерпением жду момента, чтобы показать впечатляющее выступление в Resorts World», — заявил казахстанский боксер.