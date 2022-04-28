Фьюри подтвердил, что окончательно завершил профессиональную карьеру

23 апреля 33-летний Фьюри нокаутировал британца Диллиана Уайта в шестом раунде боя на лондонской арене «Уэмбли» и во второй раз подряд успешно провел защиту титула WBC, оставшись непобежденным (32 победы и одна ничья). После поединка он заявил, что пообещал жене не возвращаться на ринг.
«Это правда и ничего кроме правды — я закончил карьеру. Как сказал один великий римский полководец, всегда найдется кто-то, с кем нужно сражаться. Когда остановиться? Я счастлив, здоров, у меня все еще есть мозги, я все еще могу говорить. У меня красивая жена, шестеро детей, бессчетное количество поясов и куча денег. Есть успех, известность, слава. Ради чего еще выходить на ринг?» — цитирует Фьюри TalkTV.
Фьюри заработал 33,6 млн долларов за поединок против Уайта. «Бокс — очень опасный вид спорта, вас могут убить одним ударом. Я очень счастлив и очень доволен всем, чего достиг. У меня достаточно всего. Я очень простой человек, езжу на Volkswagen Passat 2007 года выпуска. Мне не нужна куча денег, чтобы производить впечатление на публику», — добавил боксер.