Фьюри подтвердил, что окончательно завершил профессиональную карьеру

«Это правда и ничего кроме правды — я закончил карьеру. Как сказал один великий римский полководец, всегда найдется кто-то, с кем нужно сражаться. Когда остановиться? Я счастлив, здоров, у меня все еще есть мозги, я все еще могу говорить. У меня красивая жена, шестеро детей, бессчетное количество поясов и куча денег. Есть успех, известность, слава. Ради чего еще выходить на ринг?» — цитирует Фьюри TalkTV.