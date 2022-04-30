Будет красиво: ночью два небитых чемпиона мира объединят титулы

30 апреля в Лас-Вегасе состоится один из самых интригующих поединков года. В ринге сойдутся два действующих небитых чемпиона мира, два покорителя двух дивизионов американец Шакур Стивенсон и мексиканец Оскар Вальдес. «МК-Спорт» объяснят, почему эту встречу нельзя пропустить.

Чемпион по версии WBC во втором полулёгком весе (до 58,97 кг) Оскар Вальдес и чемпион по версии WBO Шакур Стивенсон откроют майские праздники в России, потому что их встреча состоится в ночь на 1 мая. В России поединок не покажут, поэтому придётся настроить свои приёмники на DAZN или ESPN.

Оба спортсмена были довольно успешны на любительском ринге. Вальдес завоевал золото молодежного чемпионата мира и бронзу взрослого первенства. Стивенсон в любителях не задержался, но показал ещё более высокий результат — серебро Олимпиады 2016 года. Тогда американцу только исполнилось 19 лет.

В том же году Вальдес уже стал чемпионом мира в профи по версии WBO в полулёгком весе. Свой титул Оскар защитил шесть раз. В 2019 году он сменил дивизион, а в 2021 году отобрал титул WBC у соотечественника Мигеля Берчельта, который считался фаворитом встречи. Причём Оскар нокаутировал своего визави в десятом раунде.

10 сентября 2021 года Вальдес провёл успешную защиту против Робсона Консейсао, однако встреча получилась крайне непростой. Многие специалисты посчитали, что мексиканцу просто подарили победу над олимпийским чемпионом из Бразилии. И именно по этой причине, несмотря на более солидный опыт, Вальдес подошёл к поединку со Стивенсоном в качестве аутсайдера.

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Спустя год после Олимпиады в Рио Стивенсон дебютировал в профессионалах. В 2019 году Шакур завоевал титул WBO в полулёгком весе, после чего перешёл в новую для себя категорию. В конце прошлого года он нокаутировал опытного Джамеля Херринга в десятом раунде и покорил второй дивизион.

Итак, 24-летний Стивенсон открылся убедительным фаворитом. «Бесстрашный» боксирует в стойке левши и имеет хорошую работу ног. Американец превосходит соперника и в скорости, и в габаритах, и в разнообразии атак. За пять лет на профессиональном уровне ни один оппонент не смог дать конкурентный бой левше из Вирджинии. Но, в общем-то, и уровень оппозиции у Шакура был не выдающийся.

31-летний мексиканец долгое время был любимчиком промоутера Боба Арума, а поэтому не всегда встречался с боксёрами высокого уровня. Но всё-таки в разные годы «Король» помимо Берчельта и Консейсао он «снял скальпы» с Евгения Градовича и Скотта Куигга. Вадьдеса можно назвать сбалансированным панчером. В отличие от большинства своих соотечественников Оскар именно боксирует, а не дерётся в ринге. Он аккуратен и последователен, помнит о надёжности тылов.

С большей долью вероятности, Стивенсон отдаст Вальдесу центр ринга и будет работать за счёт джеба. Взамен мексиканец предложен сопернику высокий темп бой с целью замедлить американца в заключительных раундах. На стороне Оскара будет небольшое преимущество в ударной мощи. Шакур будет действовать за счёт бойцовского IQ и защитных навыков.