Будет красиво: ночью два небитых чемпиона мира объединят титулы

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Велес
Металлург Лп
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Текстильщик
Оренбург
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Торпедо
Краснодар-2
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Урал
12
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Акрон
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ростов
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Вольфсбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Олимп-Долгопрудный
Томь
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Нант
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Ротор
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Дженоа
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
10:00
Енисей
КАМАЗ
00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Лидс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Атлетико
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Нэшвилл
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Сан-Хосе
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Ванкувер
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Анахайм
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Калгари
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Колорадо
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Вегас
47
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Тампа-Бэй
46
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Коламбус
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Чикаго
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Флорида
102
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Детройт
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Вашингтон
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Бостон
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Оттава
24
Все события
Фоторепортажи
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
13:50 (мск), источник: Московский комсомолец

Будет красиво: ночью два небитых чемпиона мира объединят титулы

В ночь с субботы на воскресенье в Вегасе ожидается самый интригующий боксерский поединок года.

Наверх
Источник: AP 2022

30 апреля в Лас-Вегасе состоится один из самых интригующих поединков года. В ринге сойдутся два действующих небитых чемпиона мира, два покорителя двух дивизионов американец Шакур Стивенсон и мексиканец Оскар Вальдес. «МК-Спорт» объяснят, почему эту встречу нельзя пропустить.

Чемпион по версии WBC во втором полулёгком весе (до 58,97 кг) Оскар Вальдес и чемпион по версии WBO Шакур Стивенсон откроют майские праздники в России, потому что их встреча состоится в ночь на 1 мая. В России поединок не покажут, поэтому придётся настроить свои приёмники на DAZN или ESPN.

Оба спортсмена были довольно успешны на любительском ринге. Вальдес завоевал золото молодежного чемпионата мира и бронзу взрослого первенства. Стивенсон в любителях не задержался, но показал ещё более высокий результат — серебро Олимпиады 2016 года. Тогда американцу только исполнилось 19 лет.

В том же году Вальдес уже стал чемпионом мира в профи по версии WBO в полулёгком весе. Свой титул Оскар защитил шесть раз. В 2019 году он сменил дивизион, а в 2021 году отобрал титул WBC у соотечественника Мигеля Берчельта, который считался фаворитом встречи. Причём Оскар нокаутировал своего визави в десятом раунде.

10 сентября 2021 года Вальдес провёл успешную защиту против Робсона Консейсао, однако встреча получилась крайне непростой. Многие специалисты посчитали, что мексиканцу просто подарили победу над олимпийским чемпионом из Бразилии. И именно по этой причине, несмотря на более солидный опыт, Вальдес подошёл к поединку со Стивенсоном в качестве аутсайдера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя год после Олимпиады в Рио Стивенсон дебютировал в профессионалах. В 2019 году Шакур завоевал титул WBO в полулёгком весе, после чего перешёл в новую для себя категорию. В конце прошлого года он нокаутировал опытного Джамеля Херринга в десятом раунде и покорил второй дивизион.

Итак, 24-летний Стивенсон открылся убедительным фаворитом. «Бесстрашный» боксирует в стойке левши и имеет хорошую работу ног. Американец превосходит соперника и в скорости, и в габаритах, и в разнообразии атак. За пять лет на профессиональном уровне ни один оппонент не смог дать конкурентный бой левше из Вирджинии. Но, в общем-то, и уровень оппозиции у Шакура был не выдающийся.

31-летний мексиканец долгое время был любимчиком промоутера Боба Арума, а поэтому не всегда встречался с боксёрами высокого уровня. Но всё-таки в разные годы «Король» помимо Берчельта и Консейсао он «снял скальпы» с Евгения Градовича и Скотта Куигга. Вадьдеса можно назвать сбалансированным панчером. В отличие от большинства своих соотечественников Оскар именно боксирует, а не дерётся в ринге. Он аккуратен и последователен, помнит о надёжности тылов.

С большей долью вероятности, Стивенсон отдаст Вальдесу центр ринга и будет работать за счёт джеба. Взамен мексиканец предложен сопернику высокий темп бой с целью замедлить американца в заключительных раундах. На стороне Оскара будет небольшое преимущество в ударной мощи. Шакур будет действовать за счёт бойцовского IQ и защитных навыков.

Наиболее реальный исход боя — победа Стивенсона судейским решением. Оба боксёра обладают каменными челюстями, поэтому вероятность нокаута минимальна. Однако вместе с тем они обладают невероятным даже по меркам полулёгкого веса мастерством, и способны показать сказочный бокс. Как минимум мы увидим ожесточённую конкуренцию, а потенциально это «Бой года».

 «Разврат» у Тутберидзе и недоверие к мужчинам: откровения Косторной
Боксер Поветкин позвонил Усику, чтобы рассказать ему, как он неправ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь