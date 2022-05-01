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11:12 (мск), источник: ТАСС

Стивенсон объединил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO

Американский боксер победил мексиканца Оскара Вальдеса.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 1 мая. Американец Шакур Стивенсон объединил два титула чемпиона мира, защитив пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевав звание Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 58,96 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у мексиканца Оскара Вальдеса единогласным решением судей — 117:110, 118:109, 118:109.

Стивенсон впервые защитил пояс WBO, который завоевал в октябре прошлого года благодаря победе над американцем Джамелом Херрингом техническим нокаутом в 10-м раунде. До этого он владел временным поясом WBO. В послужном списке 24-летнего Стивенсона теперь 18 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

Вальдес не сумел во второй раз защитить пояс WBC, которым владел с февраля 2021 года. С 2016 по 2019 год он владел поясом WBO в весовой категории до 57,15 кг, защитив его шесть раз. В активе мексиканца победа над бывшим чемпионом мира россиянином Евгением Градовичем в 2016 году. 31-летний Вальдес потерпел первое поражение в карьере при 30 победах (23 нокаутом).

Титулами чемпиона мира по оставшимся престижным версиям владеют американец Джервонта Дэвис (Всемирная боксерская ассоциация, WBA) и японец Кенити Огава (Международная боксерская федерация, IBF).

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