Боб Арум: «Бой Усик — Джошуа пройдет 25 июля»

— Да, 25 июля (понедельник — прим.). Организация реванша Усика из Джошуа — это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет. Откровенно говоря, все похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа, — сказал Арум.