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1 мая, источник: Sports.Ru

Боб Арум: «Бой Усик — Джошуа пройдет 25 июля»

Глава Top Rank Боб Арум поделился мыслями о поединке чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика (19−0, 13 КО) с бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа (24−2, 22 КО).

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Источник: Reuters

— Этот бой пройдет где-то в июле.

— Да, 25 июля (понедельник — прим.). Организация реванша Усика из Джошуа — это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет. Откровенно говоря, все похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа, — сказал Арум.

Ранее Эдди Хирн сообщал, что вероятная дата боя Усика с Джошуа — 23 июля.

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