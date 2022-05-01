Боб Арум: «Бой Усик — Джошуа пройдет 25 июля»
Глава Top Rank Боб Арум поделился мыслями о поединке чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика (19−0, 13 КО) с бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа (24−2, 22 КО).
Глава Top Rank Боб Арум поделился мыслями о поединке чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика (19−0, 13 КО) с бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа (24−2, 22 КО).
— Этот бой пройдет где-то в июле.
— Да, 25 июля (понедельник — прим.). Организация реванша Усика из Джошуа — это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет. Откровенно говоря, все похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа, — сказал Арум.
Ранее Эдди Хирн сообщал, что вероятная дата боя Усика с Джошуа — 23 июля.