«Будет нокаут!». Чемпион десятилетия дал прогноз на бой Головкин — «Канело»

«Головкину 40 лет, и он держится на высоком уровне. Но я думаю, что в третьем поединке “Канело” нокаутирует его. Сейчас Головкин не на своем пике. Головкин — агрессивный боец. Если он будет держаться на ближней дистанции, то это хорошо для “Канело”. Это будет отличный бой. Я считаю, что “Канело” одержит очередную победу. Возможно, в восьмом или девятом раунде», — приводит его слова Fighter Channel.