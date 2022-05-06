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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Будет нокаут!». Чемпион десятилетия дал прогноз на бой Головкин — «Канело»

Чемпион десятилетия по версии WBO в легком весе (2012) мексиканец Хуан Мануэль Маркес назвал победителя в третьем бою между казахстанцем Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО) и своим соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (57−1−2, 39 KO).

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Источник: Reuters

Трилогия намечена на сентябрь и состоится в том случае, если 8 мая «Канело» победит россиянина Дмитрия Бивола (19−0, 11 КО).

«Головкину 40 лет, и он держится на высоком уровне. Но я думаю, что в третьем поединке “Канело” нокаутирует его. Сейчас Головкин не на своем пике. Головкин — агрессивный боец. Если он будет держаться на ближней дистанции, то это хорошо для “Канело”. Это будет отличный бой. Я считаю, что “Канело” одержит очередную победу. Возможно, в восьмом или девятом раунде», — приводит его слова Fighter Channel.

Напомним, Головкин и Альварес бились в 2017 и 2018 годах. Первая их встреча завершилась вничью, а во второй решением победил мексиканец.

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