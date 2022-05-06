Olimpbet вернет 15% от ставки на Дмитрия Бивола в бою с Саулем Альваресом

Букмекерская компания Olimpbet запускает акцию перед главным поединком в карьере россиянина. Olimpbet вернет 15% от суммы ставки на победу Бивола, если он проиграет или поединок завершится вничью. В акции участвуют ординары на победу россиянина и экспрессы, в которых есть такая ставка.

Дмитрий Бивол еще ни разу в карьере не проигрывал. В 19 боях россиянин одержал 19 побед, 11 из которых — нокаутом. Боксер завоевал временный титул WBA еще в 2016 году, а затем превратил его в полноценный. Бивол уже девять раз защитил пояс, но поединок против Канело будет самым сложным в его карьере.

Легендарный мексиканец провел 60 боев, одержал 57 побед (39 нокаутом), дважды завершил поединки вничью и лишь один раз проиграл. Единственное поражение в карьере Альваресу нанес Флойд Мейвезер — один из лучших боксеров в истории. Для боя против Бивола мексиканец поднимается в непривычный для себя полутяжелый вес, в котором Канело провел только один бой. В 2019 году он победил другого россиянина Сергея Ковалёва.