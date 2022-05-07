Бивол оказался тяжелее Альвареса на взвешивании

Вес Бивола составил 79,20 кг (174,6 фунта), а Альвареса 79,11 кг (174,4 фунта).

Биволу 31 год, на счету непобежденного россиянина в профессиональном боксе 19 побед (11 нокаутом). Он является суперчемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Свой последний поединок он провел в декабре прошлого года против россиянина Умара Саламова в Екатеринбурге (победа единогласным решением судей).

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) 31-летний Альварес провел 60 боев, одержав 57 побед (39 нокаутом) и потерпев одно поражение, еще два поединка завершились вничью.