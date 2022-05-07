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09:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бивол оказался тяжелее Альвареса на взвешивании

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Действующий суперчемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол оказался тяжелее абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.

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Источник: AFP 2022

Вес Бивола составил 79,20 кг (174,6 фунта), а Альвареса 79,11 кг (174,4 фунта).

Биволу 31 год, на счету непобежденного россиянина в профессиональном боксе 19 побед (11 нокаутом). Он является суперчемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Свой последний поединок он провел в декабре прошлого года против россиянина Умара Саламова в Екатеринбурге (победа единогласным решением судей).

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) 31-летний Альварес провел 60 боев, одержав 57 побед (39 нокаутом) и потерпев одно поражение, еще два поединка завершились вничью.

Поединок между Альваресом и Биволом за звание чемпиона WBA Super в полутяжелом весе пройдет в ночь на 8 мая в американском Лас-Вегасе.

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