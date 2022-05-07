Боксеру Биволу запретили выходить с флагом России на бой против Альвареса

Поединок Бивол — Альварес за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

«Дмитрий Бивол выйдет на бой без флага России и национальной символики. Таковыми были условия», — сказал собеседник агентства.

Биволу 31 год, в его активе 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Предыдущий поединок он провел в декабре в Екатеринбурге, победив соотечественника Умара Саламова решением судей. Бивол владеет титулом чемпиона мира WBA с 2017 года.