Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Майнц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кадис
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Алавес
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Удинезе
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Металлург Лп
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Енисей
40
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Страсбур
01
Хоккей. НХЛ
20:00
Вашингтон
Флорида
Футбол. Зарубежный
21:45
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Барселона
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Астон Вилла
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вулверхэмптон
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Химки
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Ахмат
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Байер
24
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
КАМАЗ
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Наполи
01
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
Колорадо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Текстильщик
41
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург
Олимп-Долгопрудный
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Спартак-2
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Гранада
26
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Велес
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
13
Хоккей. НХЛ
8.05
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
8.05
Даллас
Калгари
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Томь
20
Все события
Фоторепортажи
11Девятикратные
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
18:04 (мск), источник: ТАСС

Боксеру Биволу запретили выходить с флагом России на бой против Альвареса

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол выйдет на бой против мексиканца Сауля Альвареса без флага России. Об этом ТАСС в субботу сообщили организаторы поединка.

Наверх
Источник: AFP 2022

Поединок Бивол — Альварес за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

«Дмитрий Бивол выйдет на бой без флага России и национальной символики. Таковыми были условия», — сказал собеседник агентства.

Биволу 31 год, в его активе 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Предыдущий поединок он провел в декабре в Екатеринбурге, победив соотечественника Умара Саламова решением судей. Бивол владеет титулом чемпиона мира WBA с 2017 года.

Альваресу 31 год, он стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе 7 ноября 2021 года, когда выиграл у американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде. Всего в послужном списке мексиканца 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьих.

 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь