Боксеру Биволу запретили выходить с флагом России на бой против Альвареса
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол выйдет на бой против мексиканца Сауля Альвареса без флага России. Об этом ТАСС в субботу сообщили организаторы поединка.
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол выйдет на бой против мексиканца Сауля Альвареса без флага России. Об этом ТАСС в субботу сообщили организаторы поединка.
Поединок Бивол — Альварес за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.
«Дмитрий Бивол выйдет на бой без флага России и национальной символики. Таковыми были условия», — сказал собеседник агентства.
Биволу 31 год, в его активе 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Предыдущий поединок он провел в декабре в Екатеринбурге, победив соотечественника Умара Саламова решением судей. Бивол владеет титулом чемпиона мира WBA с 2017 года.
Альваресу 31 год, он стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе 7 ноября 2021 года, когда выиграл у американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде. Всего в послужном списке мексиканца 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьих.