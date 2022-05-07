Нокаутированный Головкиным экс-чемпион завершил карьеру

«Я долго общался с семьей и родителями. Для меня все кончено, я больше никогда не буду боксировать. Это волнительно, но мои близкие довольны таким решением. По правде говоря, бокс — очень и очень жестокий вид спорта, ты можешь погибнуть в ринге. Я заканчиваю, сохранив свое здоровье», — сказал Брук.