Нокаутированный Головкиным экс-чемпион завершил карьеру
Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии британец Келл Брук (40−3, 28 КО) принял решение уйти из бокса, сообщает The Telegraph.
Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии британец Келл Брук (40−3, 28 КО) принял решение уйти из бокса, сообщает The Telegraph.
«Я долго общался с семьей и родителями. Для меня все кончено, я больше никогда не буду боксировать. Это волнительно, но мои близкие довольны таким решением. По правде говоря, бокс — очень и очень жестокий вид спорта, ты можешь погибнуть в ринге. Я заканчиваю, сохранив свое здоровье», — сказал Брук.
Свой последний бой 36-летний британец провел в феврале в Манчестере, когда в шестом раунде нокаутировал соотечественника Амира Хана (34−6, 21 КО).
Также Брук известен тем, что в 2016 году вышел на ринг против казахстанца Геннадия Головкина (42−1−1, 37 КО) и проиграл нокаутом в пятом раунде. В том поединке GGG сломал сопернику глазницу.