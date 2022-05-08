Переиграл и уничтожил. Российский чемпион Бивол деклассировал хвалёного Канело!
Мексиканца не спасли даже судьи. Дима оказался слишком хорош.
Мексиканца не спасли даже судьи. Дима оказался слишком хорош.
За последние годы российский профессиональный бокс немного потускнел. Знаменитые ветераны вроде Александра Поветкина и Сергея Ковалёва начали постепенно сходить со сцены, а новые звёзды не успели раскрыться до конца. Одним из приятных исключений оставался Дмитрий Бивол: техничный и выносливый полутяжеловес добывал одну победу за другой, удерживая чемпионский пояс по версии WBA.
Такие успехи привлекли к Биволу внимание прославленного Сауля Альвареса. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе решил, что россиянин отлично подходит для очередного похода в полутяжёлый дивизион. Тем более что в 2019 году Канело уже отнимал похожий титул у Сергея Ковалёва, зрелищно нокаутировав челябинца в 11-м раунде. Но Бивол — совсем другой боксёр.
Несмотря на «чужую» весовую категорию, фаворитом поединка всё равно считался Альварес. Немудрено, учитывая достижения и блестящую форму мексиканца. Однако Бивол точно не должен был стать лёгкой прогулкой: за россиянина говорили габариты и уникальная техника. Особенно горячо в Бивола верили соотечественники-боксёры, уверенные, что Дмитрий станет сложнейшим соперником в карьере Канело.
Соперники начали без раскачки: как россиянин, так и мексиканец ярко атаковали длинными сериями силовых ударов. Другое дело, что почти все они летели в блок — оба боксёра защищались грамотно. В ринге стало заметно, насколько серьёзное у Бивола преимущество в габаритах: Дмитрий выглядел заметно выше и старался использовать длинные руки. Впрочем, это не пугало Канело, смело шедшего вперёд и выбрасывающего хуки.
Мексиканец старался доминировать, но, в отличие от россиянина, попадал редко. А вот скоростные серии Бивола регулярно доходили до цели, хотя и не были такими мощными, нежели у оппонента. После трёх раундов Дмитрий лидировал на судейских карточках со счётом 29−28. Хотя у трибун, горячо поддерживавших Сауля и встречавших овациями каждый его удар, было другое мнение.
В пятом раунде болельщикам пришлось замолчать: Бивол зажал соперника у канатов и выкидывал жёсткие серии, большая часть которых попадала в голову Канело. Отлично отработав по этажам, Дмитрий отошёл, хотя Альварес и звал его «порубиться». Россиянин вообще действовал очень вдумчиво, абсолютно не поддаваясь эмоциям. Его стиль походил на «любительский» в его лучших проявлениях — много движения и ударов, отсутствие нацеленности только на нокаут.
Удивительно, но Канело даже отставал в скорости. Пока он размашисто выкидывал свои боковые, Бивол успевал ловить его жёсткими встречными ударами. К восьмому раунду россиянин выглядел уверенным лидером боя, хотя не стеснялся периодически экономить силы в защите. Не очень понятными были действия рефери, который периодически «тормозили» Диму, откровенно придираясь к его действиям.
Девятый раунд получился равным, что наверняка позволило судьям отдать его Альваресу. Оба боксёра чуть сбавили темп, опасаясь «просесть» в концовке боя. В том же стиле прошёл и 10-й раунд, зато там уже Бивол снова железно выглядел лучше. Канело просто не понимал, что делать со скоростным и блестяще защищающимся россиянином. Да ещё и пропускал удар за ударом.
Спасти Сауля мог только нокаут, однако в 12-м раунде он снова выглядел бледной тенью самого себя. Дима же был просто прекрасен, буквально преподав сопернику урок бокса — гоняя мексиканца по рингу. На этом бой и закончился. Дело было за судьями, которые не стали преподносить неприятных сюрпризов: единогласная победа Бивола с одинаковым счётом 115−113! Россиянин добывает главный триумф в карьере!
Александр Фролов