Переиграл и уничтожил. Российский чемпион Бивол деклассировал хвалёного Канело!

За последние годы российский профессиональный бокс немного потускнел. Знаменитые ветераны вроде Александра Поветкина и Сергея Ковалёва начали постепенно сходить со сцены, а новые звёзды не успели раскрыться до конца. Одним из приятных исключений оставался Дмитрий Бивол: техничный и выносливый полутяжеловес добывал одну победу за другой, удерживая чемпионский пояс по версии WBA.

Такие успехи привлекли к Биволу внимание прославленного Сауля Альвареса. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе решил, что россиянин отлично подходит для очередного похода в полутяжёлый дивизион. Тем более что в 2019 году Канело уже отнимал похожий титул у Сергея Ковалёва, зрелищно нокаутировав челябинца в 11-м раунде. Но Бивол — совсем другой боксёр.

Несмотря на «чужую» весовую категорию, фаворитом поединка всё равно считался Альварес. Немудрено, учитывая достижения и блестящую форму мексиканца. Однако Бивол точно не должен был стать лёгкой прогулкой: за россиянина говорили габариты и уникальная техника. Особенно горячо в Бивола верили соотечественники-боксёры, уверенные, что Дмитрий станет сложнейшим соперником в карьере Канело.

Соперники начали без раскачки: как россиянин, так и мексиканец ярко атаковали длинными сериями силовых ударов. Другое дело, что почти все они летели в блок — оба боксёра защищались грамотно. В ринге стало заметно, насколько серьёзное у Бивола преимущество в габаритах: Дмитрий выглядел заметно выше и старался использовать длинные руки. Впрочем, это не пугало Канело, смело шедшего вперёд и выбрасывающего хуки.

Мексиканец старался доминировать, но, в отличие от россиянина, попадал редко. А вот скоростные серии Бивола регулярно доходили до цели, хотя и не были такими мощными, нежели у оппонента. После трёх раундов Дмитрий лидировал на судейских карточках со счётом 29−28. Хотя у трибун, горячо поддерживавших Сауля и встречавших овациями каждый его удар, было другое мнение.

В пятом раунде болельщикам пришлось замолчать: Бивол зажал соперника у канатов и выкидывал жёсткие серии, большая часть которых попадала в голову Канело. Отлично отработав по этажам, Дмитрий отошёл, хотя Альварес и звал его «порубиться». Россиянин вообще действовал очень вдумчиво, абсолютно не поддаваясь эмоциям. Его стиль походил на «любительский» в его лучших проявлениях — много движения и ударов, отсутствие нацеленности только на нокаут.

Удивительно, но Канело даже отставал в скорости. Пока он размашисто выкидывал свои боковые, Бивол успевал ловить его жёсткими встречными ударами. К восьмому раунду россиянин выглядел уверенным лидером боя, хотя не стеснялся периодически экономить силы в защите. Не очень понятными были действия рефери, который периодически «тормозили» Диму, откровенно придираясь к его действиям.

Девятый раунд получился равным, что наверняка позволило судьям отдать его Альваресу. Оба боксёра чуть сбавили темп, опасаясь «просесть» в концовке боя. В том же стиле прошёл и 10-й раунд, зато там уже Бивол снова железно выглядел лучше. Канело просто не понимал, что делать со скоростным и блестяще защищающимся россиянином. Да ещё и пропускал удар за ударом.

Спасти Сауля мог только нокаут, однако в 12-м раунде он снова выглядел бледной тенью самого себя. Дима же был просто прекрасен, буквально преподав сопернику урок бокса — гоняя мексиканца по рингу. На этом бой и закончился. Дело было за судьями, которые не стали преподносить неприятных сюрпризов: единогласная победа Бивола с одинаковым счётом 115−113! Россиянин добывает главный триумф в карьере!