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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Канело попросил о реванше, Бивол ответил

Мексиканский боксёр Канело Альварес после поражения от россиянина Дмитрия Бивола ответил на вопрос, хочет ли он реванша.

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Источник: AFP 2022

«Да, конечно, я хочу реванш», — заявил Альварес в интервью после боя.

После этого последовал вопрос Биволу о возможности реванша.

«Реванш? Нет проблем. Давайте обсудим его. Вообще я хотел этот бой без всяких каких-то особых условий. И теперь я хочу какие-то условия для себя. И, конечно, этот реванш будет. Я согласился на этот бой, потому что это прежде всего возможность для меня. Я готов к реваншу», — заявил Дмитрий Бивол в интервью.

Напомним, сегодня, 8 мая, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

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