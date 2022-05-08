Канело попросил о реванше, Бивол ответил

«Реванш? Нет проблем. Давайте обсудим его. Вообще я хотел этот бой без всяких каких-то особых условий. И теперь я хочу какие-то условия для себя. И, конечно, этот реванш будет. Я согласился на этот бой, потому что это прежде всего возможность для меня. Я готов к реваншу», — заявил Дмитрий Бивол в интервью.