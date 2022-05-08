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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Бивол извинился перед промоутером за срыв третьего боя Канело — Головкин

Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол принёс извинения промоутеру Эдди Хирну после победы над Саулем Альваресом.

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Источник: AFP 2022

«Эдди Хирн, извини, что сорвал планы Канело по третьему бою с Головкиным. Я сохранил этот пояс. Спасибо большое, Канело, за бой! Я очень уважаю его, он великий чемпион», — сказал Бивол в интервью после боя.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории, Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

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