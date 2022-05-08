Бивол поднялся сразу на пятнадцать позиций в престижном боксерском рейтинге

В воскресенье в Лас-Вегасе (США) Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе.

До встречи с мексиканским боксером Бивол находился на 17-й строчке рейтинга, а после победы над Альваресом переместился на второе место. У россиянина 597,5 очка. Первую строчку занимает чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (655,2), который в апреле объявил о завершении профессиональной карьеры.