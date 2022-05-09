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17:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Майк Тайсон назвал главную причину победы Бивола над Альваресом

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон считает, что мексиканец Сауль Альварес не смог победить россиянина Дмитрия Бивола из-за того, что не использовал свой джеб.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super прошел в США в ночь на 8 мая и завершился победой Бивола решением судей.

«Я считаю, что если бы Канело использовал свой джеб эффективно, у Бивола не было бы возможности доминировать в бою. Он смог вести бой, потому что не опасался джеба Канело. Его манера стала более агрессивной и смелой. Если он не использует джеб, он и не защищается. Если в следующем бою он использует свой джеб, то это будет совсем другой поединок», — прокомментировал исход боя Тайсон в своих социальных сетях.

Бивол остается непобежденным боксером, он выиграл 20 поединков. Альварес проиграл второй раз в карьере и первый за девять лет, предыдущее поражение ему нанес Флойд Мэйуэзер — младший.

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