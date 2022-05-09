Майк Тайсон назвал главную причину победы Бивола над Альваресом

«Я считаю, что если бы Канело использовал свой джеб эффективно, у Бивола не было бы возможности доминировать в бою. Он смог вести бой, потому что не опасался джеба Канело. Его манера стала более агрессивной и смелой. Если он не использует джеб, он и не защищается. Если в следующем бою он использует свой джеб, то это будет совсем другой поединок», — прокомментировал исход боя Тайсон в своих социальных сетях.