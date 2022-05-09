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9 мая, источник: Vesti.kz

У Алимханулы появился звездный соперник. Подробности

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы может встретиться с британцем Крисом Юбенком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/janibek_qazaqstyle

Как пишет Skysports.com, промоутер британца Бен Шалом уже ведет переговоры, но для этого боя нужна победа Жанибека 21 мая над соотечественником Юбенка Данни Дигнумом и завоевание временного титула WBO. Если такой бой случится, это будет главное событие на телеканале Sky Sports.

«Мы хотели бы потенциального боя с Жанибеком Алимханулы», — сказал Шалом. — В мае он сразится с Дэнни Дигнумом за титул чемпиона мира. Мы обсуждаем этот бой с Top Rank".

Стоит отметить, что Юбенк также хочет боя с другим казахстанцем Геннадием Головкиным. Британец сделал заявление сразу после боя Сауля «Канело» Альвареса с Дмитрием Биволом, так как трилогия с Головкиным теперь находится под вопросом.

Напомним, 21 мая в Лас-Вегасе (США) Алимханулы в случае победа над британцем Дэнни Дигнумом завоюет временный титул WBO в среднем весе.

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