«Спасибо деду за Победу!» Украинец Ломаченко поздравил подписчиков с 9 Мая

«Спасибо деду за Победу! С Днём Победы!» — написал в своих социальных сетях Василий Ломаченко, прикрепив фотографии с возложения цветов к мемориалу.

Напомним, ранее стало известно, что Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Ломаченко не хочет покидать страну в ближайшее время. Камбосос поддержал решение украинского спортсмена.



Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни станет следующим соперником Джорджа Камбососа. Бой состоится в Австралии 5 июня 2022 года.