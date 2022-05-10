Усик занял первое место в рейтинге P4P по версии DAZN. Бивол — 6-й, за ним Фьюри
DAZN обновил рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий.
DAZN обновил рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий.
Первое место в списке стримингового сервиса занял Александр Усик, который ранее располагался на второй строчке. За ним идет Теренс Кроуфорд, а на третьей позиции — бывший лидер рейтинга Сауль Альварес.
При этом Дмитрий Бивол, который победил Канело на прошлых выходных, занял шестое место. Вслед за ним идет Тайсон Фьюри.
Полностью топ-10 по версии DAZN выглядит следующим образом: