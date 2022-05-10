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11:53 (мск), источник: Sports.Ru

Усик занял первое место в рейтинге P4P по версии DAZN. Бивол — 6-й, за ним Фьюри

DAZN обновил рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий.

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Источник: Reuters

Первое место в списке стримингового сервиса занял Александр Усик, который ранее располагался на второй строчке. За ним идет Теренс Кроуфорд, а на третьей позиции — бывший лидер рейтинга Сауль Альварес.

При этом Дмитрий Бивол, который победил Канело на прошлых выходных, занял шестое место. Вслед за ним идет Тайсон Фьюри.

Полностью топ-10 по версии DAZN выглядит следующим образом:

  1. Александр Усик.
  2. Теренс Кроуфорд.
  3. Сауль Альварес.
  4. Наоя Инуэ.
  5. Эррол Спенс.
  6. Дмитрий Бивол.
  7. Тайсон Фьюри.
  8. Джордж Камбосос.
  9. Стивен Фултон.
  10. Шакур Стивенсон.

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