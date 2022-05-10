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10 мая, источник: Vesti.kz

Алимханулы сделал дерзкое заявление о бое со звездным соперником

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы дерзко отреагировал на возможный поединок с британцем Крисом Юбенком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Ранее появилась информация, что промоутер британца уже ведет переговоры по поединку, но для этого боя нужна победа Жанибека 21 мая над соотечественником Юбенком Дэнни Дигнумом и завоевание временного титула WBO. «Если Чарло не согласится, то осенью сделаем! Пусть встанет в очередь. Король будет контролировать ситуацию», — дерзко ответил Алимханулы.

Напомним, 21 мая в Лас-Вегасе (США) Алимханулы в случае победы над британцем Дэнни Дигнумом завоюет временный титул WBO в среднем весе.

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