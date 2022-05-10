Алимханулы сделал дерзкое заявление о бое со звездным соперником
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы дерзко отреагировал на возможный поединок с британцем Крисом Юбенком, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы дерзко отреагировал на возможный поединок с британцем Крисом Юбенком, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее появилась информация, что промоутер британца уже ведет переговоры по поединку, но для этого боя нужна победа Жанибека 21 мая над соотечественником Юбенком Дэнни Дигнумом и завоевание временного титула WBO. «Если Чарло не согласится, то осенью сделаем! Пусть встанет в очередь. Король будет контролировать ситуацию», — дерзко ответил Алимханулы.
Напомним, 21 мая в Лас-Вегасе (США) Алимханулы в случае победы над британцем Дэнни Дигнумом завоюет временный титул WBO в среднем весе.