Алимханулы сделал дерзкое заявление о бое со звездным соперником

Ранее появилась информация, что промоутер британца уже ведет переговоры по поединку, но для этого боя нужна победа Жанибека 21 мая над соотечественником Юбенком Дэнни Дигнумом и завоевание временного титула WBO. «Если Чарло не согласится, то осенью сделаем! Пусть встанет в очередь. Король будет контролировать ситуацию», — дерзко ответил Алимханулы.