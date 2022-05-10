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10 мая, источник: Vesti.kz

«Победить в Узбекистане. Это реально». Казахстан заберет ЧМ-2023 по боксу

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов в интервью Youtube-каналу LifeSport KZ рассказал о цели своих подопечных чемпионате мира-2023 в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По словам специалиста, он хочет победить не только на ЧМ-2023, но и на следующей Олимпиаде, которая пройдет во Франции.

«Мы хотим доказать, что мы самые лучшие. В следующем году на чемпионате мира в Ташкенте, конечно, будет сложно, но и там мы будем стараться занять первое общекомандное место. И на Олимпийских играх — тоже, — поделился тренер и продолжил: — если судейство будет честным, то мы можем занять. Это реально».

Добавим, что ранее были перенесены на более поздний срок летние Азиатские игры, которые должны были пройти в Китае. Этот турнир — главный старт казахстанских боксеров в 2022 году.

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