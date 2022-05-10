«Победить в Узбекистане. Это реально». Казахстан заберет ЧМ-2023 по боксу

По словам специалиста, он хочет победить не только на ЧМ-2023, но и на следующей Олимпиаде, которая пройдет во Франции.

«Мы хотим доказать, что мы самые лучшие. В следующем году на чемпионате мира в Ташкенте, конечно, будет сложно, но и там мы будем стараться занять первое общекомандное место. И на Олимпийских играх — тоже, — поделился тренер и продолжил: — если судейство будет честным, то мы можем занять. Это реально».