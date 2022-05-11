Тайсон не будет привлечен к уголовной ответственности за драку в самолете

Окружной прокурор округа Сан-Матео объявил, что из-за поведения, приведшего к инциденту, а также просьб как пострадавшего, так и боксера, никаких обвинений не будет.

«Мы благодарим окружного прокурора, шерифа округа и все правоохранительные органы, участвовавшие в этом расследовании, за их тщательную, усердную и профессиональную работу», — отметили адвокаты Тайсона.