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17:18 (мск), источник: Sport24

Никита Цзю в первом раунде нокаутировал Смита

Австралийский боксер первого среднего веса Никита Цзю одержал победу над соотечественником Мэйсоном Смитом во втором бою на профессиональном ринге.

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Источник: AP 2022

Поединок, прошедший в австралийском Ньюкасле, завершился победой сына чемпиона мира по боксу Константина Цзю нокаутом в первом раунде.

Никита Цзю является четырехкратным чемпионом Австралии среди любителей. На его счету две победы в двух поединках на профессиональном ринге, обе победы завершились нокаутом.

В предыдущем поединке Никита Цзю нокаутировал Аарона Стала во втором раунде. Бой состоялся в Австралии в начале второго марта.

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