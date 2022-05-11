Никита Цзю в первом раунде нокаутировал Смита

Поединок, прошедший в австралийском Ньюкасле, завершился победой сына чемпиона мира по боксу Константина Цзю нокаутом в первом раунде.

Никита Цзю является четырехкратным чемпионом Австралии среди любителей. На его счету две победы в двух поединках на профессиональном ринге, обе победы завершились нокаутом.