Никита Цзю в первом раунде нокаутировал Смита
Австралийский боксер первого среднего веса Никита Цзю одержал победу над соотечественником Мэйсоном Смитом во втором бою на профессиональном ринге.
Австралийский боксер первого среднего веса Никита Цзю одержал победу над соотечественником Мэйсоном Смитом во втором бою на профессиональном ринге.
Поединок, прошедший в австралийском Ньюкасле, завершился победой сына чемпиона мира по боксу Константина Цзю нокаутом в первом раунде.
Никита Цзю является четырехкратным чемпионом Австралии среди любителей. На его счету две победы в двух поединках на профессиональном ринге, обе победы завершились нокаутом.
В предыдущем поединке Никита Цзю нокаутировал Аарона Стала во втором раунде. Бой состоялся в Австралии в начале второго марта.