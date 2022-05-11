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11 мая, источник: Vesti.kz

Казахстан понес первую потерю на женском ЧМ-2022 по боксу

Казахстанка Аида Абикеева неудачно стартовала на женском ЧМ-2022 по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперницей Абикеевой, выступающей в весовой категории до 63 килограммов, была Имане Хелиф из Алжира. Поединок завершился в пользу Хелиф — 0:5. Абикеева стала первой казахстанкой, проигравшей на ЧМ в Стамбуле.

Напомним, ранее четыре казахстанки Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Жайна Шекербекова (до 52), Карина Ибрагимова (до 57) и Валентина Хальзова (до 70) стартовали с побед на ЧМ в Турции.

Всего на ЧМ-2022 выступают 13 казахстанок. Помимо Абикеевой, это Назым Кызайбай (до 50), Жайна Шекербекова (до 52), Дина Жоламан (до 54), Карина Ибрагимова (до 57), Римма Волосенко (до 60), Дарига Шакимова (до 66), Валентина Хальзова (70), Надежда Рябец (75), Гульсая Ержан (до 81) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81). А Ангелина Лукас (до 52) представит команду от IBA.

Чемпионки турнира получат по 100 тысяч долларов, а финалистки — по 50. Обладательницы бронзы получат чеки на 25 тысяч долларов.

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