Всемирная боксерская ассоциация не лишит россиянина Бивола титулов, несмотря на санкции

«Дмитрий Бивол сохранит пояса, статус и титулы», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

WBA ранее исключила российских боксеров из рейтингов, также организация лишила их возможности проводить поединки в титульных боях. Бивол стал исключением.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса единогласным решением судей (115−113, 115−113, 115−113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.