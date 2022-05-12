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15:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Всемирная боксерская ассоциация не лишит россиянина Бивола титулов, несмотря на санкции

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сообщила, что россиянин Дмитрий Бивол сохранит чемпионские титулы, несмотря на санкции со стороны WBA в отношении спортсменов из России.

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Источник: AP 2022

«Дмитрий Бивол сохранит пояса, статус и титулы», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

WBA ранее исключила российских боксеров из рейтингов, также организация лишила их возможности проводить поединки в титульных боях. Бивол стал исключением.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса единогласным решением судей (115−113, 115−113, 115−113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Эта победа позволила россиянину подняться на 6-е место в рейтинге боксеров вне зависимости от категории по версии DAZN и на 2-е по версии портала статистики официальных боев BoxRec.

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