Всемирная боксерская ассоциация не лишит россиянина Бивола титулов, несмотря на санкции

«Дмитрий Бивол сохранит пояса, статус и титулы», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.
WBA ранее исключила российских боксеров из рейтингов, также организация лишила их возможности проводить поединки в титульных боях. Бивол стал исключением.
Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса единогласным решением судей (115−113, 115−113, 115−113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.
Эта победа позволила россиянину подняться на 6-е место в рейтинге боксеров вне зависимости от категории по версии DAZN и на 2-е по версии портала статистики официальных боев BoxRec.