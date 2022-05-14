Бывший чемпион мира Сергей Ковалев проведет первый за два года боксерский поединок

Поединок пройдет в Инглвуде (штат Калифорния, США) и станет главным событием боксерского вечера. Предварять его должно было еще одно российско-болгарское противостояние: Кубрат Пулев — брат Тервела — в супертяжелом весе мог встретится с Андреем Федосовым, однако у россиянина возникли проблемы с получением визы, на замену был вызван американец Джерри Форрест. Еще в одном поединке выступит Эван Холифилд — сын именитого американского боксера Эвандера Холифилда. Он сразится с Морисом Уильямсом.

Для Ковалева предстоящий бой будет дебютным в первом тяжелом весе, ранее российский боксер выступал в полутяжелом весе. До 2016 года на его счету была серия из 31 боя без поражений, он был первым после Кости Цзю российским боксером, которому принадлежало сразу три чемпионских пояса, и единственным представителем страны, которого престижный журнал The Ring признавал лучшим боксером года.

В последние пять лет карьера Ковалева была не столь удачной: в 2016 году он дважды проиграл американцу Андре Уорду, после чего провел еще шесть боев, в которых потерпел два поражения. Последнее — от мексиканца Сауля Альвареса в ноябре 2019 года.

Больше на ринг Ковалев не выходил, появлялась информация о том, что он близок к завершению карьеры. На тот момент в США ему еще грозило четыре года тюрьмы за избиение американской модели Джейми Фронтц. В октябре 2020 года суд назначил боксеру наказание в виде трех лет условного срока.