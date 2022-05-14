Бывший чемпион мира Сергей Ковалев проведет первый за два года боксерский поединок

Поединок пройдет в Инглвуде (штат Калифорния, США) и станет главным событием боксерского вечера. Предварять его должно было еще одно российско-болгарское противостояние: Кубрат Пулев — брат Тервела — в супертяжелом весе мог встретится с Андреем Федосовым, однако у россиянина возникли проблемы с получением визы, на замену был вызван американец Джерри Форрест. Еще в одном поединке выступит Эван Холифилд — сын именитого американского боксера Эвандера Холифилда. Он сразится с Морисом Уильямсом.
Для Ковалева предстоящий бой будет дебютным в первом тяжелом весе, ранее российский боксер выступал в полутяжелом весе. До 2016 года на его счету была серия из 31 боя без поражений, он был первым после Кости Цзю российским боксером, которому принадлежало сразу три чемпионских пояса, и единственным представителем страны, которого престижный журнал The Ring признавал лучшим боксером года.
В последние пять лет карьера Ковалева была не столь удачной: в 2016 году он дважды проиграл американцу Андре Уорду, после чего провел еще шесть боев, в которых потерпел два поражения. Последнее — от мексиканца Сауля Альвареса в ноябре 2019 года.
Больше на ринг Ковалев не выходил, появлялась информация о том, что он близок к завершению карьеры. На тот момент в США ему еще грозило четыре года тюрьмы за избиение американской модели Джейми Фронтц. В октябре 2020 года суд назначил боксеру наказание в виде трех лет условного срока.
Возвращение Ковалева на ринг должно было состояться 12 марта, соперником был бы китаец Мэн Фаньлун, однако сторонам не удалось договориться. Вскоре после этого было согласован бой с Пулевым. Боксеров ждет 10-раундовый поединок. Ковалев и Пулев ровесники — обоим по 39 лет.