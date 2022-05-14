Умар Кремлев переизбран на пост главы Международной ассоциации бокса

Кремлев остался единственным кандидатом на выборах, которые прошли в Стамбуле на конгрессе IBA, после того, как Бориса ван дер Фёрста из Нидерландов сняли с выборов. В середине апреля комиссия по выдвижению кандидатов Независимого отдела по обеспечению честности в боксе (BIIU) получила жалобу на то, что ван дер Фёрст, выдвинувший свою кандидатуру на пост главы IBA, а также еще ряд кандидатов, претендующих на место в совете директоров ассоциации, не соответствуют требованиям, позволяющим участвовать в выборах. Рассмотрев все обстоятельства дела, комиссия приняла решение отстранить ван дер Фёрста от выборов.