Умар Кремлев переизбран на пост главы Международной ассоциации бокса
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Действующий глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев переизбран на новый срок, сообщается на сайте организации.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Действующий глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев переизбран на новый срок, сообщается на сайте организации.
Кремлев остался единственным кандидатом на выборах, которые прошли в Стамбуле на конгрессе IBA, после того, как Бориса ван дер Фёрста из Нидерландов сняли с выборов. В середине апреля комиссия по выдвижению кандидатов Независимого отдела по обеспечению честности в боксе (BIIU) получила жалобу на то, что ван дер Фёрст, выдвинувший свою кандидатуру на пост главы IBA, а также еще ряд кандидатов, претендующих на место в совете директоров ассоциации, не соответствуют требованиям, позволяющим участвовать в выборах. Рассмотрев все обстоятельства дела, комиссия приняла решение отстранить ван дер Фёрста от выборов.
Кремлев в феврале 2017 года занял пост генерального секретаря Федерации бокса России, в ноябре 2018 года вошел в исполком IBA, а в феврале 2019 года возглавил комиссию организации по маркетингу. В декабре 2020 года он был избран президентом IBA.